К заготовкам - подход хозяйский

В регионе увеличилось количество компаний, занимающихся переработкой дикорастущего пищевого сырья.

Рынок дикоросов сильно зависит от урожайности основных видов дикорастущего сырья. Нынешний 2021 год, как отмечают специалисты, характеризуется низким урожаем на орехи, грибы и ягоды.

Несмотря на это, по данным обладминистрации, общий объем заготовки дикоросов в Томской области по состоянию на 1 октября превысил 5 263 тонны, что составило 133% к уровню аналогичного периода 2020 года.

Высокое качество томской продукции из дикоросов отмечается потребителями как внутри страны, так и за рубежом.

Достичь высоких показателей объема заготовки томичам удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, в регионе увеличилось количество компаний, занимающихся переработкой дикорастущего пищевого сырья; сейчас их более 35. Во-вторых, томские предприятия реализовали меры по снижению зависимости от урожайности основных видов дикоросов для обеспечения загрузки собственных производственных мощностей. В-третьих, была организована заготовка дикоросов (в основном ореха и ягод) за пределами Томской области, в регионах с высоким текущим урожаем сырья.

Наконец, к положительным факторам относится рост объемов выращивания ягод (ООО «Северный сад», ОГУП «Бакчарское»), увеличение объемов заготовки облепихи (ООО ТПК «САВА») и закупа культивируемых видов ягод.

В настоящее время в нашем регионе из природного сырья выпускается около 1500 наименований разнообразной продукции - соков, джемов, пищевых наполнителей, варенья, конфет, ягодного вина, грибов, многих других продуктов питания. Производятся лечебные пищевые добавки из чаги, пихтовой хвои, лекарственных трав.

В регионе из природного сырья выпускается около 1500 наименований разнообразной продукции.

- Потенциал рынка дикоросов в Томской области очень высок, - считает заместитель губернатора по АПК и природопользованию Андрей Кнорр. - Высокое качество томской продукции из дикоросов отмечается потребителями как внутри России, так и за рубежом. Отмечу, что в прошлом году объем экспорта продукции переработки дикоросов составил более 6,9 тыс. тонн. Тенденции мирового рынка, спрос на органическую продукцию природного происхождения позволяет нам планировать рост объема экспорта этой продукции до восьми тысяч тонн к 2024 году.