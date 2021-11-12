Как обладатели QR-кода могут провести выходные дни с 12 по 14 ноября Томске

Как обладатели QR-кода могут провести выходные дни. Фото: Ксения Высотина

«КП-Томск» продолжает подсказывать, как провести выходные весело! Мы собрали для вас только самое интересное. Только напомним, что с 8 ноября в Томске начали действовать QR-коды, поэтому на входе в театр, музей или торговый центр у вас проверят сертификат о наличии вакцины от COVID-19.

Выставка «Таланты, лишенные зрения»

Ул. Смирнова, 30, библиотека «Эврика», Томск.

С 12 по 15 ноября в Томске пройдет виртуальная выставка книг авторов с проблемами зрения к Международному дню слепых. На нее можно будет прийти в течение дня по адресу ул. Смирнова, 30, библиотека «Эврика», Томск.

Конкурс «Романсиада-2021»

. 13 ноября в органном зале состоятся 1 и 2 отборочные туры, 14 ноября - Гала-концерт победителей и членов жюри.

Сибирский тур Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» пройдет с 13 по 14 ноября в томской филармонии. 13 ноября в органном зале состоятся 1 и 2 отборочные туры, 14 ноября - Гала-концерт победителей и членов жюри.

Спортивное мероприятие «Parkrun»

Каждую субботу будет старт в 9.00.

В субботу, 13 ноября, на стадионе Политехник пройдет спортивное мероприятие. «Parkrun» - это бесплатные еженедельные пробежки и прогулки на 5 км, которые проходят в 22 странах каждые выходные. Теперь и в Томске каждую субботу будет старт в 9.00.

Выставка «Илья Яскевич. Этюды»

Выставка будет открыта ежедневно с 17.45.

С 11 по 25 ноября в Томске пройдет выставка «Илья Яскевич. Этюды». Масляная живопись, графика углем – вот те основные материалы, которые художник выбирает для создания своих работ. 30 этюдов Ильи Яскевича, представленных на выставке, дают зрителю возможность оценить его мастерство и умение работать с использованием различных художественных приемов. Выставка будет открыта ежедневно с 17.45.

Мероприятие «Любить город не только на словах»

"Точка кипения" пр. Ленина, 26, в 16.30.

В пятницу, 12 ноября, томичей приглашают знакомиться, делиться планами и формировать векторы по сохранению и восстановлению исторической среды Томской области. Оно пройдет в "Центре сохранения исторического наследия" по адресу пр. Ленина, 26, в 16.30.