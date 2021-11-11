Томские бренды: семь лет на «Территории тайги»

За семь лет «лакомый» томский бренд приобрел всемирную известность.

Сегодня, спустя семь лет, «Территория тайги» стала, без преувеличения, всемирно узнаваемым брендом. Дегустируя на крупнейших выставках, к примеру, конфеты с одноименным названием, эксперты международного класса лишь с восхищением разводят руками… Ведь это настоящие шедевры из кедрового ореха, меда, сушеной ягоды, профессионально поданные под натуральным темным, молочным или белым шоколадом.

Конкуренция в сфере производства кедрового грильяжа очень плотная, поэтому в компании изначально решили производить конфеты более высокого качества.

- В поисках идеального шоколада мы остановились на бельгийском: у него самая лучшая текучесть, глянец и вкусовое сочетание с ингредиентами. Мы работаем напрямую с заводом-производителем, - рассказывает руководитель компании «Территория тайги» Игорь Резников. - И, возможно, делаем единственные в мире кедровые конфеты без сахара, используя шоколад с его натуральным заменителем. Огромное внимание уделяется и качеству ядра: компания работает исключительно с орехом высшего сорта. И даже мед перед запуском первой фирменной линейки мы тщательно отбирали. Перепробовав несколько видов, остановились на нашем, сибирском. Он обладает высоким диастазным числом и в то же время не мешает чувствовать вкус ореха, шоколада и ягоды.

- Если вы разломите нашу конфету, то увидите, что внутри максимально возможное количество цельных кедровых орехов. Дробить, конечно, тоже приходится: иначе корпус попросту не будет держаться. И это было сложной технологической задачей - использовать максимум цельных орехов так, чтобы и конфета «держалась», и было понятно качество начинки. Мы эту проблему решили, причем на весьма достойном уровне, - продолжает Игорь Александрович.

И делом заниматься, и клиентов слышать

Сегодня компания «Территория тайги» представляет собой вертикально интегрированный бизнес с сезонными заготовительными пунктами в районах области, собственным производством широкой линейки натуральных продуктов, розничной сетью и отлаженным сбытом через оптовые каналы.

На современном производстве «Территории тайги» соединены высокие технологии …

… и ручная работа.

- Конкуренция в сфере производства, к примеру, кедрового грильяжа очень плотная, поэтому мы изначально решили производить конфеты более высокого качества, отстраиваясь от конкурентов и ориентируясь на другой сегмент покупателя, - подчеркивает Игорь Резников. - Роль наших фирменных магазинов и в производстве, и в продажах по-прежнему бесценна: каждый новый продукт мы прорабатываем в своей рознице, изучая динамику и частоту повторных продаж. Нам важно не просто продать, а получить лояльность покупателя.

Откровенно говоря, продукция «Территории тайги» поражает впервые попавшего в их эколавку своим разнообразием. Это четыре основных вида конфет: сосновая шишка в шоколаде, кедровый грильяж (12 разновидностей), кедровый трюфель (6 разновидностей) и кедровый марципан. Из фирменных лакомств присутствуют также семь видов варенья на основе сосновой шишки и ядро кедрового ореха в сосновом сиропе. Огромным спросом у томичей пользуются и фирменные напитки компании. Это 12 видов травяных чаев, каждый из которых помимо трав содержит специальным образом высушенную ягоду.

- Когда-то технология сублимационной сушки разрабатывалась специально для составления рациона космонавтов - из ягоды устраняется влага, но сохраняется около 90% витаминов и полезных веществ. Чай получается насыщенный, вкусный и полезный, - поясняет глава «Территории тайги». - И еще один напиток, которым мы по праву гордимся, - «Горячий кедр». Это растворимый продукт, в состав которого входят только мука из кедрового ореха, специальным образом обмолотая скорлупа и натуральные сливки. Готовить «Горячий кедр» лучше всего во френч-прессе, и его вполне можно расценивать как растворимый энергетический напиток. Известно, что кедровый орех полезен при интенсивных - физических и умственных - нагрузках. И наш напиток на самом деле отлично бодрит!

На экскурсии можно увидеть, как из сосновой шишки и кедрового ореха рождаются шедевры.

Об оформлении шедевров от «Территории тайги» нужно говорить особо. По словам консультантов фирменных магазинов, даже стандартная коробка конфет может быть отличным подарком: здесь вместе с конфетами красиво упакован один из видов травяного чая. А уж подарочных комплектов в специальных шкатулках, сундучках, коробочках здесь в изобилии. Покупатель может не только выбрать, но и сделать индивидуальный заказ с любым изображением на внешней поверхности, будь то фотография или фирменный логотип. Наполнение, конечно, также формируется в соответствии с предпочтениями клиента.

Несмотря на то, что на производстве «Территории Тайги» хранится много профессиональных секретов, руководство компании решило показать своим землякам честность и чистоту производства: сегодня здесь проводят увлекательные экскурсии. Пока на них рассказывают про то, как шишка попала в шоколад и зачем после этого ее обязательно нужно съесть. А скоро можно будет увидеть, как перерабатывают кедровый орех, купажируют травы и даже… варят хвойное мыло.

- Без обратной связи совершенствовать продукт и развивать бизнес невозможно, - считает Игорь Резников. - Нужно и делом заниматься, и клиентов слышать. Бывает, что на экскурсиях люди подают интересные идеи для производства. К примеру, одна женщина предложила нам делать мармелад с клюквой - класть туда целую ягоду. Известно ведь, что, когда клюкву раскусываешь, она лопается, «взрывается вкусом»… Замечательная идея, и мы ее обязательно попробуем воплотить!

Эколавки «Территории тайги» в Томске:

- ТЦ «Искра», пр. Ленина, 97а;

- ТЦ «Красный экспресс», ул. Красноармейская, 101а;

- Фрунзенский рынок, пр. Комсомольский, 58;

- пр. Мира, 27а;

- ул. Сергея Лазо, 3г;

- мкр. Зеленые Горки, ул. Энтузиастов, 33;

- мкр. Северный Парк, ул. Марины Цветаевой, 28.

Тел.: +7 (3822) 21-09-32

Сайты: ТЕРРИТОРИЯТАЙГИ.РФ и www.tayga.market

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