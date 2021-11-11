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Губернские новости11 ноября 2021 12:10

Томские бренды: семь лет на «Территории тайги»

В 2014 году томская компания «Территория тайги» представляла собой небольшую сеть магазинов разных полезных и вкусных дикоросов из Сибири
Юлия ИВАНОВА
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За семь лет «лакомый» томский бренд приобрел всемирную известность.

За семь лет «лакомый» томский бренд приобрел всемирную известность.

Сегодня, спустя семь лет, «Территория тайги» стала, без преувеличения, всемирно узнаваемым брендом. Дегустируя на крупнейших выставках, к примеру, конфеты с одноименным названием, эксперты международного класса лишь с восхищением разводят руками… Ведь это настоящие шедевры из кедрового ореха, меда, сушеной ягоды, профессионально поданные под натуральным темным, молочным или белым шоколадом.

Конкуренция в сфере производства кедрового грильяжа очень плотная, поэтому в компании изначально решили производить конфеты более высокого качества.

Конкуренция в сфере производства кедрового грильяжа очень плотная, поэтому в компании изначально решили производить конфеты более высокого качества.

- В поисках идеального шоколада мы остановились на бельгийском: у него самая лучшая текучесть, глянец и вкусовое сочетание с ингредиентами. Мы работаем напрямую с заводом-производителем, - рассказывает руководитель компании «Территория тайги» Игорь Резников. - И, возможно, делаем единственные в мире кедровые конфеты без сахара, используя шоколад с его натуральным заменителем. Огромное внимание уделяется и качеству ядра: компания работает исключительно с орехом высшего сорта. И даже мед перед запуском первой фирменной линейки мы тщательно отбирали. Перепробовав несколько видов, остановились на нашем, сибирском. Он обладает высоким диастазным числом и в то же время не мешает чувствовать вкус ореха, шоколада и ягоды.

- Если вы разломите нашу конфету, то увидите, что внутри максимально возможное количество цельных кедровых орехов. Дробить, конечно, тоже приходится: иначе корпус попросту не будет держаться. И это было сложной технологической задачей - использовать максимум цельных орехов так, чтобы и конфета «держалась», и было понятно качество начинки. Мы эту проблему решили, причем на весьма достойном уровне, - продолжает Игорь Александрович.

И делом заниматься, и клиентов слышать

Сегодня компания «Территория тайги» представляет собой вертикально интегрированный бизнес с сезонными заготовительными пунктами в районах области, собственным производством широкой линейки натуральных продуктов, розничной сетью и отлаженным сбытом через оптовые каналы.

На современном производстве «Территории тайги» соединены высокие технологии …

На современном производстве «Территории тайги» соединены высокие технологии …

… и ручная работа.

… и ручная работа.

- Конкуренция в сфере производства, к примеру, кедрового грильяжа очень плотная, поэтому мы изначально решили производить конфеты более высокого качества, отстраиваясь от конкурентов и ориентируясь на другой сегмент покупателя, - подчеркивает Игорь Резников. - Роль наших фирменных магазинов и в производстве, и в продажах по-прежнему бесценна: каждый новый продукт мы прорабатываем в своей рознице, изучая динамику и частоту повторных продаж. Нам важно не просто продать, а получить лояльность покупателя.

Откровенно говоря, продукция «Территории тайги» поражает впервые попавшего в их эколавку своим разнообразием. Это четыре основных вида конфет: сосновая шишка в шоколаде, кедровый грильяж (12 разновидностей), кедровый трюфель (6 разновидностей) и кедровый марципан. Из фирменных лакомств присутствуют также семь видов варенья на основе сосновой шишки и ядро кедрового ореха в сосновом сиропе. Огромным спросом у томичей пользуются и фирменные напитки компании. Это 12 видов травяных чаев, каждый из которых помимо трав содержит специальным образом высушенную ягоду.

- Когда-то технология сублимационной сушки разрабатывалась специально для составления рациона космонавтов - из ягоды устраняется влага, но сохраняется около 90% витаминов и полезных веществ. Чай получается насыщенный, вкусный и полезный, - поясняет глава «Территории тайги». - И еще один напиток, которым мы по праву гордимся, - «Горячий кедр». Это растворимый продукт, в состав которого входят только мука из кедрового ореха, специальным образом обмолотая скорлупа и натуральные сливки. Готовить «Горячий кедр» лучше всего во френч-прессе, и его вполне можно расценивать как растворимый энергетический напиток. Известно, что кедровый орех полезен при интенсивных - физических и умственных - нагрузках. И наш напиток на самом деле отлично бодрит!

На экскурсии можно увидеть, как из сосновой шишки и кедрового ореха рождаются шедевры.

На экскурсии можно увидеть, как из сосновой шишки и кедрового ореха рождаются шедевры.

Об оформлении шедевров от «Территории тайги» нужно говорить особо. По словам консультантов фирменных магазинов, даже стандартная коробка конфет может быть отличным подарком: здесь вместе с конфетами красиво упакован один из видов травяного чая. А уж подарочных комплектов в специальных шкатулках, сундучках, коробочках здесь в изобилии. Покупатель может не только выбрать, но и сделать индивидуальный заказ с любым изображением на внешней поверхности, будь то фотография или фирменный логотип. Наполнение, конечно, также формируется в соответствии с предпочтениями клиента.

Несмотря на то, что на производстве «Территории Тайги» хранится много профессиональных секретов, руководство компании решило показать своим землякам честность и чистоту производства: сегодня здесь проводят увлекательные экскурсии. Пока на них рассказывают про то, как шишка попала в шоколад и зачем после этого ее обязательно нужно съесть. А скоро можно будет увидеть, как перерабатывают кедровый орех, купажируют травы и даже… варят хвойное мыло.

- Без обратной связи совершенствовать продукт и развивать бизнес невозможно, - считает Игорь Резников. - Нужно и делом заниматься, и клиентов слышать. Бывает, что на экскурсиях люди подают интересные идеи для производства. К примеру, одна женщина предложила нам делать мармелад с клюквой - класть туда целую ягоду. Известно ведь, что, когда клюкву раскусываешь, она лопается, «взрывается вкусом»… Замечательная идея, и мы ее обязательно попробуем воплотить!

Эколавки «Территории тайги» в Томске:

- ТЦ «Искра», пр. Ленина, 97а;

- ТЦ «Красный экспресс», ул. Красноармейская, 101а;

- Фрунзенский рынок, пр. Комсомольский, 58;

- пр. Мира, 27а;

- ул. Сергея Лазо, 3г;

- мкр. Зеленые Горки, ул. Энтузиастов, 33;

- мкр. Северный Парк, ул. Марины Цветаевой, 28.

Тел.: +7 (3822) 21-09-32

Сайты: ТЕРРИТОРИЯТАЙГИ.РФ и www.tayga.market

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