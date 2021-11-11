«Томские травы»: когда природа дарит здоровье

Имунный и «антиковидный» чаи сегодня, пожалуй, самые актуальные разработки компании.

Мало кто знает, как собирают настоящий сибирский чай. Это история, которую изучают столетиями. Но всем известно, что сорванный не вовремя или неправильным образом букет может испортить всю композицию, в лучшем случае оказавшись бесполезным…

Галина Кривошеина: фитолечение - дело очень полезное, безвредное, но длительное…

Компания «Томские травы» занимается выпуском монотрав, сборов и чаев тридцать лет. Заготавливают 135 видов растений, большую часть которых собирают, конечно, в Томской области. Объем годовой переработки составляет 125 тонн сырья (около 25 тонн готовой продукции).

«Томские травы» знают во многих регионах России и за рубежом. А на выставке «Зеленая неделя» в Берлине продукцией томичей восхищалась вся передовая общественность, удивляясь лишь смешным, по европейским меркам, ценам. Еще несколько лет назад в областном центре было шесть аптек «Томские травы». Сейчас, увы, по причинам финансового кризиса осталась только одна, в селе Корнилово, где и находится цех по переработке растительного сырья.

- В нашей семье уже третье поколение из рук в руки передаются традиции сбора травяного чая, - рассказывает директор семейного предприятия «Томские травы» Галина Кривошеина, по специальности провизор. - Первые пять лет мы заготавливали сырье и проверяли его на полный химический анализ, выясняя, где произрастает лучшее сырье, то есть с большим содержанием действующих веществ. Постепенно составили свою карту заготовок по всей Томской области. Для сборов мы привлекаем более 300 семей-заготовителей, предварительно обучив их правилам заготовки и сушки сырья. Сушим и перерабатываем таким образом, чтобы сохранить полезные свойства растений.

В томском Центре перинатального здоровья стаканчик полезного чая получает каждый пациент.

Действительно, добавить в чай лист смородины или цветки липы - дело нехитрое, а как правильно подобрать травы и корни для профилактики нарушения обмена веществ (сахарный диабет или ожирение), для приготовления печеночного и почечного сборов? В Интернете сегодня, конечно, есть тысячи рецептов, но какой из них правильный?

Специалисты в один голос утверждают, что самым правильным будет сбор, составленный Галиной Кривошеиной, автора множества проверенных десятилетиями рецептов.

Грудной сбор серии «Муравушка» - то, что нужно сибирякам долгой зимой.

- С компанией «Томские травы» мы работаем уже 18 лет, - говорит директор ООО «Сибирская клетчатка» Антон Черников. - Я считаю, что именно сборы от «Томских трав» и есть та «секретная добавка», которая делает «Сибирскую клетчатку» такой популярной в России и за ее пределами. Знание полезных свойств трав, корней и ягод неотделимо от знания самих трав. Когда копать корни лопуха, когда собирать лист иван-чая, как сушить травы или кору, в тени или на солнце, какая травка и с чем сочетается? Мало кто знает ответы на все эти вопросы, а Галина Петровна знает.

- Мы учитываем не только лечебный или профилактический эффект, но и вкусовой «букет» купажа, - продолжает Галина Кривошеина. - Поэтому наши сборы из серий «Кудесник», «Муравушка», «Сибирячка», «Грация» не только полезные, но и вкусные. Многие чайные напитки родом «из народа»: например, наш фирменный сбор из садовых растений «Корниловский» - лист черноплодной рябины, земляники, мелиссы, родиолы и т. д. Теперь его пьют по всей России.

Сергей Юрьев: фитотерапевт индивидуально подбирает гинекологические и андрологические сборы, оздоравливающие травы для беременных.

Отдают должное продукции «Томских трав» и в томском Центре перинатального здоровья. Несколько лет назад здесь был создан фитоотдел.

- Каждый пациент, пришедший к нам на прием, получает стакан «антиковидного» сбора, - рассказывает доктор медицинских наук Сергей Юрьев, акушер-гинеколог в.к., профессор кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ и директор ЦПЗ. - В нашем центре работает и профессиональный фитотерапевт, который индивидуально подбирает гинекологические и андрологические сборы, оздоравливающие травы для беременных, которым, как известно, показано далеко не все.

«Мы ценим богатства, которые нам дает природа, и делимся с вами наилучшим образом отобранными травами и оптимально скомпонованными оздоровительными сборами!» - гласит лозунг компании «Томские травы». По мнению же самой Галины Кривошеиной, фитолечение - дело очень полезное, безвредное, но длительное. Так что наберемся терпения и будем здоровы!

Продукцию «Томских трав» можно приобрести:

- пос. Корнилово, ул. Гагарина, 21а/1, аптека

- г. Томск, Центр перинатального здоровья, ул. Сибирская, 9/1

В интернет-магазинах:

«Лучшее - вам» http://лучшее-вам.рф/index.php/katalog/tselebnye-travy/

tfzp.ru (http://parlamar.ru/brand/tomskie-travi/)

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