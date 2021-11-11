В 11 муниципалитетах Томской области собираемость взносов за капитальный ремонт превысила 100 процентов

В целом жители области ответственно относятся к формированию фонда капитального ремонта, считает его глава. Фото: kaprem.tomsk.ru

В среднем по региону этот показатель составляет 96%, сообщил генеральный директор Фонда капремонта Томской области Николай Савотин. Показатель свыше 100% дают начисленные суммы с прошлых лет. Причем постепенно рассчитываться начинают даже самые заядлые должники.

- С неплательщиками мы ведем индивидуальную работу: входим в ситуацию, предоставляем рассрочку, реструктуризацию долга. Это дает свои результаты. На сегодня собираемость взносов за капремонт в 100% и выше зафиксирована в Стрежевом, Александровском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Томском и Чаинском районах, - рассказал глава фонда.

Ненамного отстают и остальные девять муниципалитетов. Так, в Асиновском районе оплачено 99% взносов за капитальный ремонт, в областном центре - 97%.

По словам Н. Савотина, в целом жители области ответственно относятся к формированию фонда капремонта многоквартирных домов. Это дает возможность беспрепятственно выполнять план, вовремя рассчитываться с подрядчиками. Кстати, к началу ноября работы были завершены в 248 многоквартирниках, оставалось сдать еще 61 дом.