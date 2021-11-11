В Томской области в 2021-м будет построено, реконструировано и отремонтировано около 300 километров региональных и местных дорог

В рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области» ведется реконструкция трассы Камаевка - Асино - Первомайское. Фото: tomsk.gov.ru

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нынешнем году область приведет в нормативное состояние 211 км региональных трасс и дорог томской агломерации. На эти цели направлено 4,43 млрд руб.

Пятый год в дорожном национальном проекте лидирует Северск. Еще в июле «закрытый» город со значительным опережением выполнил план-2021 и на сэкономленные средства отремонтировал дополнительный объект. Затем подрядчики приступили к объектам уже из плана 2022-го.

На региональных трассах завершается ремонт важных дорог, входящих в опорную сеть области: Томск - Каргала - Колпашево, Томск - Мариинск, Могильный Мыс - Парабель - Каргасок. Всего нынче по нацпроекту в нормативное состояние будет приведено 193 км дорог этой категории. Уже в середине октября была введена в эксплуатацию часть отремонтированных участков.

В Томске дорожно-ремонтная кампания также близится к концу. В частности, к нормативу приведены крупные транспортные узлы - улицы Яковлева, Красноармейская и Нахимова, проспект Ленина, Богашевский тракт. Кстати, по многочисленным обращениям жителей ремонт затронул и улицы в микрорайоне Степановка.

Финансирование губернаторской программы «Дороги» в 2021 году превысило 600 млн руб., что на 70 млн превышает бюджет предыдущего года. Муниципалитеты отремонтировали 85 км местных дорог, восемь участков пешеходных дорожек общей протяженностью пять километров, обустроили 12 пешеходных переходов.

Добавим, что в июне был завершен один из самых масштабных проектов за последние пять лет: сдана в эксплуатацию двухуровневая транспортная развязка с железной дорогой Тайга - Томск на 76-м км с тоннелем. В объект инвестировано свыше 1,8 млрд руб. из федерального бюджета.

Наконец, в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области» продолжается реконструкция трассы Камаевка - Асино - Первомайское. В этом году на эти цели будет направлено 1,1 млрд руб.

- Дорожный фонд Томской области в 2021 году превысил 9,3 млрд руб., увеличившись в сравнении с 2020-м на 14%. Почти 1,2 млрд руб. правительство России дополнительно выделило нам за высокие результаты работы дорожной отрасли. На дополнительные средства дорожники приводят к нормативу четыре объекта общей протяженностью 48 км: трассы Больше-Дорохово - Тегульдет, Томск - Аникино - Ярское и улицы Басандайскую и Богашевский тракт в Томске, - рассказал замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. - Также благодаря федеральному траншу в размере 288,5 млн руб. уже в текущем году мы планируем приступить к строительству нового мостового перехода через реку Яя в Зырянском районе.