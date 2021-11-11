Подводя итоги благоустройства в Томской области в сезоне 2021 года, власти наградили активистов и волонтеров

Вице-губернатор Евгений Паршуто: «Все 230 общественных пространств, которые мы обустроили, требуется регулярно убирать, следить за их внешним обликом». Фото: gorsreda.tomsk.gov.ru

В конце октября заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел выездное совещание, посвященное итогам летней реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Комиссия в составе глав районов Томска, специалистов мэрии, регионального департамента архитектуры и строительства и Центра развития городской среды проверила итоги работ на протяжении от Лагерного сада до Каштака, включая Михайловскую и Березовую рощи, сквер Воинов-интернационалистов и «Тропу здоровья» возле стадиона «Буревестник».

Эксперты отметили: Томская область справилась с объемом намеченного на 80%, а 1 ноября оставшиеся объекты будут доведены до полной готовности. Кое-где подрядчики еще проводят освещение, устанавливают скамейки и завершают обустройство дорожек.

Преобразованные пространства должны радовать томичей круглый год, поэтому замгубернатора призвал коммунальные службы муниципалитетов содержать в должном порядке обновленные парки и скверы в наступающем зимнем сезоне.

- Сегодня эти объекты выглядят красивыми и ухоженными, однако все 230 общественных пространств, которые мы обустроили по программе ФКГС, требуется регулярно убирать, следить за их внешним обликом. Это касается не только больших территорий, таких как Лагерный сад и Новособорная площадь, но и малых пространств микрорайонного значения. Ведь самым главным местом отдыха для любого человека является то, которым он пользуется регулярно. Это те парки и скверы, которые расположены непосредственно рядом с нашим жильем, - напомнил Евгений Паршуто.

Проект «Формирование комфортной городской среды» действует уже пять лет и является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время на его реализацию в Томске и районах было направлено 1,5 млрд руб. из бюджетных средств. Дополнительно победа в федеральном конкурсе для малых городов и исторических поселений привлекла в регион еще 200 млн руб. на благоустройство городов Кедровый, Асино и Колпашево. В совокупности со всеми видами софинансирования, в том числе и добровольными средствами бизнеса, в создание комфортных городских пространств было вложено почти 2 млрд руб.

- На эти деньги мы благоустроили 300 дворов и 230 других площадок. В следующем 2022 году региону предстоит обустроить еще 50 территорий, - сообщил Е. Паршуто.

При этом программа ФКГС реализуется с опорой на мнение активной части населения, в частности, добровольцев рейтингового голосования. Напомним, что это онлайн-мероприятие проводилось в муниципалитетах с населением от 20 тыс. человек. В нашем регионе оно состоялось, помимо Томска, в Северске, Стрежевом, а также Томском, Асиновском, Кожевниковском и Колпашевском районах. В итоге на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая любой житель мог проголосовать за объекты, которые, по его мнению, должны попасть под благоустройство.

В нынешнем году участие в первом всероссийском онлайн-голосовании приняла почти 61 тыс. жителей региона. А наиболее активным томичам, помогавшим его проведению, заместитель губернатора Евгений Паршуто вручил благодарственные письма от Минстроя РФ.

- От волонтеров требовался определенный уровень подготовки, чтобы грамотно и доступно информировать томичей о тех объектах, которые выносились на обсуждение, - говорит замначальника областного департамента архитектуры и строительства Татьяна Головина. - Добровольцы разъясняли людям особенности регистрации и голосования, и благодаря их помощи люди выбирали будущий дизайн общественных пространств. Безусловно, такая поддержка активной части общества является полезной и получит дальнейшее распространение.