Глава Кожевниковского района Томской области рассказал, что поменялось за последние годы в муниципальном образовании

По словам главы района, ежегодно в ремонт и благоустройство муниципального образования вкладываются серьезные средства.

Разговор с Александром Малолетко, главой Кожевниковского района Томской области, начался с вопроса о том, что, по его мнению, особенно заметно поменялось за последние годы в муниципальном образовании.

Раздумывал собеседник недолго:

- Пожалуй, главное, что бросается в глаза каждому, - это капитально отремонтированные дороги. По губернаторской программе Кожевниковскому району ежегодно выделяется около 30 млн рублей. С депутатами мы распределяем средства по поселениям, исходя из протяженности дорог. Зная, какая сумма будет выделена на капремонт на следующий год, в поселениях планируют, на какие объекты пойдут деньги, специалисты заранее готовят сметы. И с началом сезона подрядчики без проволочек приступают к работе. Разумеется, качество наших дорог выросло значительно, в селах появляются целые заасфальтированные площади. Кроме того, ремонтируем мы и участки с гравийным покрытием. И люди, конечно, положительно оценивают такие перемены.

По словам главы муниципалитета, в 2020 году по губернаторской дорожной программе удалось капитально отремонтировать 21 объект протяженностью почти 10 км, в 2021-м - уже 26 объектов. Причем деньги от экономии на торгах остаются району, благодаря чему удается выполнить ремонт дополнительных участков.

Еще одним важным новшеством для Кожевниковского района стали локальные станции очистки воды. «За последние несколько лет их установлено 11 - во всех административных центрах и крупных селах. Это меняет качество жизни, люди получают возможность пить чистую воду», - подчеркивает Александр Александрович.

С 2018 года не менее значимое место занял проект «Инициативное бюджетирование», где кожевниковцы, кстати, были одними из первых участников.

- Здорово, что наша область стала родоначальником этой программы. Во-первых, она достаточно насыщена финансово. Во-вторых, у нее правильный посыл: именно население выбирает, какие объекты нужно привести в порядок. А когда решают сами люди, сразу радикально меняется подход, жители начинают бережно относиться к благоустроенным территориям, - говорит А. Малолетко. - За 2020 год в районе обустроено 10 объектов по инициативному бюджетированию, начиная от детских площадок и заканчивая местами захоронения. В 2021-м значительная сумма (почти два миллиона рублей) направлена на ремонт фасада Вороновского Дома культуры. Уже планируются объекты на будущий год, все проекты главы поселений обязательно обсуждают с жителями. Они голосуют, высказывают свое мнение, поскольку вкладывают собственные деньги и собственный труд. Только в нынешнем году общая сумма на реализацию инициатив составила 6,5 млн руб., где почти 400 тыс. собрало население, около 300 тыс. - юридические лица.

Александро Малолетко, глава Кожевниковского района.

Свой вклад вносит каждый

Как отметил Александр Малолетко, Кожевниковский район стремится войти в различные программы, которые предлагают селянам область и Федерация. Так, в 2020-м муниципалитет включился в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», благодаря чему в Ювалинском поселении были обустроены две детские игровые площадки.

Особый разговор - о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Несмотря на название, в Томской области она эффективно работает не только в городах, но и в сельской местности.

- Район участвует в программе ФКГС, при этом теперь объекты благоустройства выбирают в результате народного голосования. В 2020 году мы предлагали четыре территории, победила площадь перед Центром культуры в селе Кожевниково. Здесь благоустройство мы разбили на два этапа, в прошлом году выполнили первый, а нынче продолжили, - поясняет А. Малолетко. - В начале сентября работы были завершены. Территория, вымощенная тротуарной плиткой, с парковкой, удобными лавочками и качелями, с освещением стала очень привлекательной для местных жителей и гостей села.

В целом в 2020-м в ФКГС было вложено 4,7 млн руб. из всех бюджетов, в 2021 году - 3,9 млн. Насколько востребованы благоустроенные территории у жителей села, красноречиво говорит такой факт. В райцентре в Каравай-парке год назад устроили скейт-площадку для молодежи. С тех пор она уже дважды ремонтировалась, но вовсе не из-за вандалов! Сами экстремалы во время занятий нанесли сооружению урон, так что пришлось привести в порядок рампы, перила и покрытие для катания.

- Отрадно, что скейт-площадка пользуется спросом и все больше молодых людей приобщаются к здоровому образу жизни, - комментирует глава района. - В сквере у районного Дома культуры после занятий, вечерами, полно ребят. Сейчас думаем, как установить там вай-фай, это еще больше повысит популярность площадки.

Напомнил А. Малолетко и о текущем содержании дорог и тротуаров, куда муниципалитет регулярно вкладывает средства. И о капремонте социальных объектов, включая спортзал в Уртаме, детсад «Колокольчик», спортзал школы № 1, школу искусств (помогла программа комплексного развития сельских территорий). Кожевниковское сельское поселение, в частности, всерьез занимается уличным освещением. В селе Уртам за два года полностью заменили водопровод протяженностью 13,3 км (работы обошлись в 31,8 млн руб.). В общем, в целом вложения в ремонт и благоустройство у района получаются серьезные.

Также глава отметил кожевниковских ребят-волонтеров, принимавших активное участие в голосовании за проекты благоустройства. И, конечно, выразил благодарность местным предпринимателям и сельхозпроизводителям, которые участвуют в программах по инициативному бюджетированию и формированию комфортной среды, выделяя на это немалые средства.