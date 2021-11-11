Предприниматель Ирина Багирова: «Свое дело, как и ребенка, бросать нельзя!»

Важнейший совет опытной бизнес-леди начинающим коллегам: не надо бояться! Фото: из личного архива героя публикации.

Путь к успеху обычно сложный и тернистый. Поэтому у тех, кто его прошел, есть чему поучиться. Ирина Багирова, основатель сети магазинов детской одежды и обуви «Царство Каролины», мама троих детей. Она доказывает своей жизнью и своим бизнесом: трудности помогают расти. Ну, просто ломаться смысла не имеет.

С чего все начиналось

Ирина еще совсем в юном возрасте мечтала шить детскую одежду. Сейчас она осуществила свою мечту. А начался этот путь с рождения ребенка и развода.

- Нужно жить, продолжать жить… Подумала, чем бы я хотела заниматься. И на тот момент у меня не было ничего. Главным был мой ребенок. Это то, что меня двигало идти вперед, - говорит Ирина.

Начинала она с торговли на рынке: ей дали в аренду на пару месяцев точку в два метра. На тот момент у хозяйки было розничного товара всего на 20 тысяч рублей, а уже через два месяца это был набитый битком киоск.

- На рынок я приезжала к половине восьмого. Каролине на тот момент было 8 месяцев, я оставляла ее с мамой, которая мне очень помогала, либо с няней, жила тогда я еще на съемной квартире. Постепенно научилась чувствовать, что нужно покупателю. Наценку делала небольшую, - продолжает собеседница.

За эти два месяца молодой предприниматель смогла приобрести себе точку на том же рынке, тогда она стоила 65 тысяч. По словам Ирины, она себя не жалела, не говорила, что она бедная-несчастная. Просто брала и делала. Самым главным мотиватором для нее оставался ребенок.

- До сих пор мои дети двигают мной, я не хочу останавливаться. Я иду вперед. Есть задача, и я ее решаю изо дня в день. Если что-то не знаю, не понимаю, то иду и спрашиваю, учусь, - поделилась она.

Бизнесу Ирины Багировой 13 лет. Его отсчет ведется от рождения старшей дочки. Собственно, вместе с детьми росли и бизнес, желание развиваться. Эти параллели до сих пор определяют отношение к делу.

- Я всегда говорю ребятам, когда они начинают руки опускать: «Слушай, вот у тебя ребенок заболел. Ты его бросаешь? Нет, ты его лечишь. А почему ты бизнес бросаешь? Берешь, лечишь, а потом идешь дальше. И так все время. Бизнес - это как твой ребенок, он всегда требует внимания, изо дня в день. Многие мне пытались рассказать истории, что сейчас вот так все сделаешь, людей поставишь, а потом будешь лежать, загорать на Канарах. Да, можно взять людей, поставить на различные направления, но их тоже надо контролировать, ставить им задачи. Это тоже время, забота, внимание, - говорит предприниматель.

Главное - настрой на позитив

Ирина Багирова считает, что главное - настроить себя на позитив. Если каждый день сетовать, что нет денег, то их и не будет. Если себя настраивать, что бизнес не пойдет, то он и не пойдет!

- Если берешься за дело, то составляешь план и придерживаешься его. Решаешь задачу одну за другой. Не надо бояться! Можно посоветоваться с теми, у кого уже есть бизнес. На сегодняшний день много проводится курсов, организовываются различные мероприятия для предпринимателей, там собираются те, с кем можно пообщаться и попросить поделиться опытом. Зачем 10 лет идти неизвестно куда и наступать на грабли, когда можно спросить у человека, который уже прошел этот путь? - продолжает Багирова.

Страх - это главный стопор для предпринимателей. Можно долго оправдываться отсутствием времени, кризисом на рынке или нехваткой профессионалов, но это банальный страх начала, через который проходили все предприниматели.

- Я вставала в 5.30, делала домашние дела, отвозила ребенка к няне и ехала на этот рынок на автобусе. И я была счастлива. И счастлива сейчас! У меня есть семья, у меня есть бизнес, который мне приносит радость. И заниматься любимым делом - это лучше, чем заниматься чем-то нелюбимым и просто заставлять себя ходить на работу, - уверена собеседница.

Почти два года назад мир потрясла пандемия коронавируса. На бизнесе эта ситуация сказалась прямо: кто-то закрыл еще вчера приносивший прибыль ресторан, а кто-то включил смекалку на всю катушку и начал меняться вместе с рынком. Именно ко второй категории предпринимателей принадлежит Ирина Багирова.

- Во время пандемии, после того как закрыли многие магазины, я могла опустить руки и жалеть себя. Но был один случай. Мне позвонили знакомые и заказали два миллиона масок. Я начала думать, где их пошить. До того момента размещала свои заказы на производствах своих партнеров. А муж услышал и говорит: «Ира, почему ты эти заказы раздаешь, когда ты можешь сама начать шить? Может, настало время?..» Я подумала: почему бы и нет? И уже через пару дней купила несколько швейных машинок. Мы отшивали маски на производстве и через службу доставки распространяли. У меня дома на кухне сидело семь человек, и каждый был занят своим делом. Вся эта ситуация мне показала, что я сама могу отшивать одежду, - поделилась бизнес-леди.

Ирина считает, что не ситуация должна подстраиваться под людей, а люди под ситуацию. В прошлом году ей удалось запустить собственное производство, хотя многие сомневались, что получится. А в 2021-м бизнес Багировой вышел на всероссийскую выставку одежды в Москве. В этом ей помогла областная власть.

- Для нас это был успех. Мы познакомились на выставке с оптовыми покупателями не только из России, но и из стран СНГ, - завершает она разговор. - Я очень благодарна своей команде за то, что они действительно верили в меня. Без них ничего бы не вышло. Самое главное в бизнесе - суметь создать свое правильное окружение.