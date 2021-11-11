С учетом дохода семьи

Расходы бюджета на эти цели составили 2,6 млрд рублей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ежемесячно в Томской области пособия на детей от 3 до 7 лет получают 30 566 семей, в которых подрастают 37 370 ребятишек. Расходы бюджета на эти цели составили 2,6 млрд рублей.

Областной департамент социальной защиты населения напоминает: ежемесячную выплату могут оформить малообеспеченные семьи со среднедушевым доходом до 12 218 руб. Пособие назначается при условии, если у трудоспособных членов семьи есть доход (от трудовой или предпринимательской деятельности, стипендия, пенсия и т. д.) либо объективные причины его отсутствия (уход за ребенком в возрасте до трех лет, срочная воинская служба, длительное лечение и др.). Существует также имущественный ценз.

В 2021 году размер выплаты зависит от нуждаемости семьи. Базовый размер пособия составляет 6 463 руб. До 9 695 руб. сумма может быть увеличена, если при базовой выплате доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума. Максимальный размер (12 927 руб.) назначается, если при выплате пособия в увеличенном размере среднедушевой доход все еще меньше регионального прожиточного минимума.

Заявление на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно можно подать дистанционно на портале «Госуслуги» или по предварительной записи в центрах социальной поддержки или многофункциональных центрах. Инструкция, как подать заявление на выплату, размещена на сайте dszn.tomsk.gov.ru

Напомним, что с августа в официальном сообществе департамента социальной защиты населения Томской области в сети «ВКонтакте» работает специальный чат-бот, созданный совместно с Центром управления регионом. За это время робот дал жителям более 400 ответов. Чтобы его запустить, нужно написать слово «старт» в сообщения сообщества.

В конце октября в соцсетях и мессенджерах появилась информация о якобы повторных выплатах на детей-школьников, в том числе и для тех, кто «президентские» 10 тыс. рублей уже получил.

Специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области предупреждают: подобные сообщения не соответствуют действительности. Получить единовременную выплату можно было лишь один раз, подав заявление в период с 15 июля по 31 октября 2021 года. К настоящему времени прием заявлений завершился.

Если ранее семья уже получила указанную выплату, а затем снова подала заявление, то по второму заявлению будет вынесено отказное решение.

По данным ПФР, в Томской области средства в размере 10 тыс. руб. семьи получили более чем на 150 тыс. детей. Единовременная выплата полагалась родителям, опекунам, усыновителям, попечителям детей от 6 до 18 лет, а также молодым людям с инвалидностью от 18 до 23 лет (если они обучаются в школе или интернате).

Выплата предоставлялась из федерального бюджета, не зависела от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер поддержки.

Подчеркнем: эта единовременная выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, она не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

О компенсации за посещение детсада

Компенсацию оплаты за посещение ребенком детского сада в регионе получает 11 881 семья на 14 055 детей. Областной бюджет направил на эту выплату более 118 млн руб.

Напомним: компенсация на первого ребенка составляет 20% от среднего размера родительской платы за детсад, на второго - 50%, на третьего и последующих детей - 70%. Выплата составляет не менее 1 189 руб. на каждого ребенка, но не выше оплаты за садик, внесенной родителями.

Компенсацию получают семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе для трудоспособного населения (сейчас это 12 959 руб.).

- Выплата назначается на один год. Если срок выплаты заканчивается до 1 декабря 2021 года, обращаться за подтверждением права на ее получение не нужно. Наши специалисты сами запросят необходимые сведения и при наличии права продлят выплату на следующий год, - пояснила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Если выплата оформляется впервые, необходимо обратиться в центр соцподдержки населения по месту жительства по предварительной записи. Родителям потребуются паспорт, свидетельство о рождении ребенка, договор с образовательной организацией, документ о составе семьи, а также сведения о доходах членов семьи за последние три месяца.