Увековечили имена земляков

С инициативой обновить мемориал выступили учителя сельской школы, представители поселения и поисковики. Фото: tomsk.gov.ru

С инициативой обновить мемориал выступили учителя сельской школы, представители поселения и поисковики. «Памятник землякам - участникам Великой Отечественной войны, появился в советское время и долгое время был в неприглядном виде. Мы решили сделать мемориальную зону с парком и установить 14 мемориальных досок с 272 именами погибших солдат. Это очень важно для жителей села - сохранить память для молодого поколения», - считает автор проекта, учитель Леботерской школы Оксана Корнева.

Реализовать проект «Вечная Память героям войны» удалось благодаря победе Томского регионального отделения поискового движения России в конкурсе Фонда президентских грантов. На обновление мемориального комплекса в Леботере направлено более 500 тыс. рублей.

В открытии, состоявшемся 30 сентября, участвовали представители администрации района, Коломинского сельского поселения, районного комиссариата и совета ветеранов, поисковики, школьники и местные жители.

Открыть мемориал доверили учителю Леботерской школы Ирине Крыловой и участнику войны в Афганистане Александру Курельчику. «Мы открываем Парк Памяти. Уже не существуют те деревни, из которых уходили наши земляки на войну, и наш долг увековечить их имена», - отметила И. Крылова.