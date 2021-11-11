Ратным маршем из Сибири до логова Третьего рейха

Восемьдесят лет назад, в середине ноября 1941 года, со станции Асино Томской железной дороги на фронт ушла 370-я стрелковая дивизия. Начав свой боевой путь в Новгородской области, войну дивизия закончила 5 мая 1945 года на восточном берегу реки Эльба у города Магдебург.

Формирование 370-й стрелковой дивизии проходило в сентябре-октябре 1941 года. В ее строй в основном встали находящиеся в запасе военнообязанные 1897-1908 годов рождения из Асиновского, Верхнекетского, Колпашевского и Чаинского районов.

Осенью 1941-го на фронтах Великой Отечественной войны сложилась предельно опасная обстановка. Не считаясь с огромными потерями в живой силе и технике, понесенными в ходе приграничных сражений, гитлеровцы остервенело рвались вперед, стремясь до наступления зимы захватить Москву. Фронт требовал все новых и новых пополнений.

После короткого курса боевой подготовки томская дивизия была отправлена эшелонами из Асина до станции Няндома в Архангельской области, а далее 87-километровым маршем вышла к Волго-Балтийскому каналу для развертывания в этом районе оборонительного рубежа.

В феврале 1942 года 370-я стрелковая дивизия была переброшена на Северо-Западный фронт для уничтожения демянской группировки фашистов.

Приняли боевое крещение

В феврале 1942 года 370-я стрелковая дивизия была переброшена на Северо-Западный фронт. К этому времени армии фронта провели успешное наступление на Старорусском и Демянском направлении, в результате чего была окружена крупная группировка немецких войск - несколько дивизий численностью до 70 тысяч человек. Однако блокировать ее полностью не удалось, противник продолжал снабжать попавшие в окружение дивизии с воздуха.

Немецкое командование стремилось усилить свои позиции в районе поселка Демянск (ныне Новгородской области), рассматривая демянскую группировку как плацдарм для дальнейшего наступления на Валдай, Вышний Волочек, Калинин и далее на Москву. Поэтому войскам Северо-Западного фронта, в состав которого входила томская дивизия, была поставлена задача восстановить так называемый «демянский котел» и разгромить группировку немцев.

Боевое крещение сибирской дивизии было жестоким и кровопролитным. В первых боях она потеряла половину своего боевого и лучшего по выучке личного состава. Так, на 1 марта 1942 года дивизия насчитывала 11 509 человек, а через месяц боев в строю осталось 5 540 воинов.

С начала апреля 1942-го наступление возобновилось, хотя продолжалось оно с переменным успехом. К середине месяца из-за полного раскисания дорог снабжение частей РККА снарядами и продовольствием полностью прекратилось. 370-я дивизия заняла жесткую оборону. С мая на этом направлении вновь развернулись напряженные боевые действия, которые тоже не привели к большим успехам, зато потери дивизия понесла значительные.

Вплоть до осени 1942 года попытки завязать демянский мешок и ликвидировать плацдарм противника не удались, однако своими активными действиями войска фронта прочно сковали 16-ю немецкую армию и нанесли ей серьезные потери.

Командир 91 СК Волков зачитывает указ о награждении 370-й стрелковой дивизии орденом Красного Знамени. Фото: буклет «Томск-вклад в Победу», ТОКМ.

Одна сибирская четырех немецких стоит

26 октября 1942 года фашисты начали штурм позиций томской дивизии. Немецкое командование сосредоточило против 370-й стрелковой до четырех пехотных дивизий и 40 танков, поддерживаемых многочисленной авиацией. Десять суток сибиряки стойко отражали беспрерывные атаки врага. За этот период враг потерял 3 000 солдат и офицеров убитыми и ранеными. Огнем дивизии было подбито и сожжено свыше 20 немецких танков, десятки орудий и пулеметов. После отражения массированных атак противника сибирская дивизия провела ряд стремительных контратак, в результате которых полностью восстановила прежнее положение, а на отдельных участках даже улучшила свои позиции.

31 октября 1942 года «…за стойкую и героическую борьбу против немецко-фашистских оккупантов…» личному составу 370-й стрелковой дивизии объявили благодарность.

Демянская группировка была ликвидирована лишь к марту 1943 года. За 14 месяцев боев на Северо-Западном фронте 1 483 воина 370-й стрелковой дивизии были награждены орденами и медалями.

Обелиск 370-й ордена Кутузова II степени Бранденбургской Краснознаменной дивизии при въезде в Асино. Установлен 8 мая 1975 года. Фото: asino.ru

Из боя - снова в бой

Дальнейший ратный путь дивизии также не был легким. В марте 1943 года 370-я стрелковая дивизия вела сражения под Старой Руссой, которые вошли в историю Великой Отечественной войны как Старорусская наступательная операция. Задачей ее было уничтожение старорусской группировки противника и дальнейшее глубокое наступление. Наши войска день за днем преодолевали километры дорог, то наступая, то отступая, снова упорно штурмовали немецкие позиции, неся огромные потери.

Ожесточенность боев была такова, что многие солдаты Красной армии, пройдя потом Курскую битву и многие другие сражения, мерилом боев для себя оставили бои под Старой Руссой. О мужестве воинов говорит тот факт, что за боевые действия 395 воинов дивизии были награждены орденами, более тысячи - медалями.

В декабре 1943-го - январе 1944-го 370-я стрелковая дивизия участвовала в Невельской операции, в марте 1944-го вела тяжелые наступательные бои в южной части Псковской области, а летом 1944-го в ходе Люблин-Брестской операции освобождала юго-западные области Белоруссии и восточные районы Польши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года «…за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве противника западнее города Ковеля и проявление при этом доблести и мужества» дивизия награждена орденом Красного Знамени, а ее личному составу приказами Верховного Главнокомандующего дважды объявлена благодарность.

Продолжая свой боевой марш в победном 1945-м, дивизия участвовала в Висло-Одерской и Берлинской наступательных операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года 370-я стрелковая дивизия награждена орденом Кутузова 2-й степени за образцовое выполнение заданий командования при прорыве обороны противника в районе южнее города Варшавы. За вторжение в пределы Брандербургской провинции приказом Верховного Главнокомандующего от 5 апреля 1945 года ей присвоено почетное наименование «Бранденбургской».

Высокие боевые ордена на знаменах дивизии и ее частей, семь Героев Советского Союза, сорок кавалеров ордена Славы, тысячи воинов, награжденных боевыми орденами, участие в победоносном завершении войны в самом логове Третьего рейха - таков славный итог боевого пути 370-й Бранденбургской Краснознаменной, ордена Кутузова стрелковой дивизии.

Редакция «ГН» благодарит Наталью Михайловну Срек, руководителя Музея боевой славы 370-й стрелковой дивизии техникума промышленной индустрии и сервиса (Асино), за помощь в подготовке материала.