«Мэр не мог назвать меня другим именем»: по делу Кляйна выступила глава администрации Кировского района

О той самой эпопее с согласованием мест размещения «нестационарных объектов торговли», как правильно называются квасные бочки, на заседаниях Советского районного суда уже говорили немало. Фото: Валерий Доронин

В среду, 10 ноября, глава администрации Кировского района Валентина Денисович дала в Советском районном суде показания по делу мэра Томска Ивана Кляйна.

Валентина Алексеевна Денисович – самый опытный начальник среди глав других районов города. Она руководит администрацией Кировского района уже 12 лет: срок, по нашим томским меркам, солидный. Валентина Алексеевна могла бы многое рассказать о своем районе, о его преображении в последние годы, когда в Кировском районе появились новые бульвары, скверы и аллеи. Но в суде ее спросили про бочки с квасом.

О той самой эпопее с согласованием мест размещения «нестационарных объектов торговли», как правильно называются квасные бочки, на заседаниях Советского районного суда уже говорили немало. Но опыт Валентины Денисович в этом вопросе был неоценим. Тем более, что глава района по ходу своего рассказа остановилась и на стиле работы градоначальника.

Как выяснилось, Иван Григорьевич Кляйн мог позвонить любому главе любого района, начиная с 7.30 утра и до позднего вечера, включая субботы-воскресенья и праздники. Телефонный звонок, который интересовал суд, случился как раз в воскресенье, когда Валентина Алексеевна с семьей отдыхала на даче. В голосе мэра чувствовалось недоумение: еще в феврале предпринимателями были поданы заявления по местам размещения бочек с квасом, сейчас - май, а соглашения на сезонную торговлю до сих пор не заключены.

- В этом разговоре речь шла обо всех предпринимателях, которые подали заявки. Их было обычно четыре или пять, а не одно только «Томское пиво», - вспоминала в суде Денисович.

Она рассказала и тогда мэру, и нынче в суде, что и предприниматели, и районный отдел потребительского рынка документы подавали вовремя. Потом все оформленные заявки поступали, как того требовал порядок, в департамент архитектуры и градостроительства администрации города. А там уже (кто знает, почему?) «работали» с этими заявками месяцами. Жалоб поступало много – и в район, и мэру лично. Мэр, конечно, разбирался на своем уровне. В результате эту процедуру удалось-таки сделать более оперативной.

Адвоката Андрея Гривцова интересовало, были ли у Валентины Денисович после мая 2017 года с мэром какие-то разговоры, где они обсуждали проблемы предприятия «Томское пиво»?

- Нет, не было, - ответила Валентина Алексеевна.

- А в том разговоре шла ли речь о какой-то конкретной помощи предприятию?

- Нет.

Свои вопросы задал главе района и мэр. На этот раз – только о «Томском пиве».

- Валентина Алексеевна, я вам лично давал поручения, указания о предоставлении каких-либо льгот, преимуществ «Томскому пиву»?

- Нет.

- А в том телефонном разговоре, который вы помните, на что я сетовал?

- На сроки. Только на сроки.

Интересную информацию для размышления подкинул в ходе судебного заседания адвокат Гривцов. Он неожиданно спросил у Валентины Денисович:

- Скажите, мог вас Иван Григорьевич в разговоре как-то по-другому называть?

Глава района задумалась было, но тут же спохватилась:

- Да нет, он меня всегда по имени-отчеству называл…

- А мог он вас Ольгой Геннадьевной называть?

Вот тут Валентина Алексеевна сразу же была категоричной:

- Нет, что вы! Другим именем меня назвать – никогда в жизни!

И хочется тут вспомнить добрые старые анекдоты из серии «что было, когда муж жену случайно чужим именем назвал», но не будем. Суд – дело серьезное. Но чувствуется: есть в этой неведомой пока «Ольге Геннадьевне» какая-то тайна. Впрочем, может быть, скоро узнаем и разгадку этой тайны.