Исследование: состояние дорожного хозяйства в Томске горожане оценили отрицательно

Неважно, где сделано это фото: такая трасса может служить символом всех разбитых российских дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздней осенью традиционно подводятся итоги очередной дорожной ремонтно-строительной кампании. И так, видимо, совпало, что в эти дни был обнародован рейтинг удовлетворенности жителей России качеством дорог, который в сентябре-октябре провела компания «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ. Участвовали в исследовании крупные и средние города с населением более 250 тысяч человек.

Увы, Томск назван в числе городов, где местные жители наиболее отрицательно оценили состояние дорожного хозяйства. Для нашего региона новость, наверное, не слишком приятная, но неожиданной ее не назовешь. Добавим, что сомнительное лидерство в этой сфере принадлежит также Смоленску, Рязани, Владивостоку, Костроме, Брянску, Архангельску, Петрозаводску, Санкт-Петербургу и Ярославлю.

Здесь кто-то из томичей наверняка узнает родную улицу в разгар ливня, ну, или одну из соседних. Фото: с сайта admin.tomsk.ru

Оценку поставили люди

Самая высокая удовлетворенность дорогами и работой дорожных служб отмечена у жителей Грозного, Белгорода, Саранска, Якутска и Магнитогорска. Такие данные получили специалисты «Ингосстраха» и Финансового университета в ходе двухмесячного исследования.

Лишь половина опрошенных оказалась довольна состоянием дорожного полотна у себя в городе. Впрочем, аналитики учитывали не только этот параметр: респонденты давали оценку состоянию дорожного полотна в городе и на прилегающих территориях, работе дорожной полиции и общественного транспорта, напряженности дорожного движения и вероятности попасть в «пробку», возможности попасть в ДТП. Полученные оценки по каждому из показателей были пересчитаны в индексы, где за 100 баллов приняты показатели лучшего населенного пункта. На их основании был рассчитан итоговый индекс состояния дорожного хозяйства.

Таким образом, выяснилось, что на охваченных опросом территориях работой общественного транспорта удовлетворены 72%, а дорожной полиции – 79%. Высокая вероятность попасть в пробку, по мнению жителей, ожидает в 67% городов, попасть в ДТП – в 18%.

В целом на первое место вышла чеченская столица, где общий индекс состояния дорожного хозяйства достиг 88 баллов. Для сравнения, в Томске этот показатель составил 55. Основными причинами своего недовольства состоянием дорожного хозяйства (в порядке убывания значимости) томичи назвали вероятность попасть в пробку, состояние дорожного полотна и работу дорожной полиции.

Если брать Сибирский федеральный округ, самый высокий балл выставили своему городу жители Кемерова – 78. Причем их в меньшей степени волнует состояние дорожного полотна, недаром при поездке в соседний регион томичи по-хорошему завидуют качеству тамошних трасс. Работа дорожной полиции и вероятность попасть в ДТП – вот, согласно опросу, две основные проблемы для кемеровчан.

Тоже привычная для горожан картинка, в Томске подобных выбоин и ям на асфальте не сосчитать. Фото: с сайта admin.tomsk.ru

Качество, скорость, безопасность

Как отмечают эксперты, вопрос удовлетворенности россиян местными трассами был поднят на федеральный уровень несколько лет назад, когда стартовал проект «Безопасные качественные дороги». Понятие «удовлетворенность» достаточно многогранно и включает в себя не только качество асфальтового покрытия, но и возможность безопасно и быстро доехать до пункта назначения. Потому именно этот показатель был избран при оценке дорог в России.

Справедливости ради, томские власти регулярно информируют население о ходе реализации и федерального дорожного проекта, и губернаторской программы «Дороги». Конечно, в официальных пресс-релизах чаще превалирует финансовая сторона. Цифры звучат весомо: только в 2021 году дорожный фонд Томской области превысил 9,3 млрд рублей! По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет приведено в нормативное состояние 211 километров региональных трасс и дорог томской агломерации; затраты на эти цели составят 4,43 млрд рублей.

В свою очередь, на финансирование программы «Дороги» областной и местные бюджеты нынче выделили свыше 600 млн рублей – на 70 млн больше прошлогоднего. В итоге муниципалитеты смогли отремонтировать 85 километров местных дорог (плюс пять километров пешеходных дорожек).

И все бы здорово. Вот только само население свою удовлетворенность качеством наших дорог оценивает отнюдь не в миллионах вложенных рублей. Тут фигурируют другие, житейские оценки.

Можете ли вы прогуляться по своему кварталу, особенно в вечернее время, не запинаясь на разбитом асфальте? Успеете ли на работу или снова застрянете в пробке (если речь идет об областном центре) где-то на Иркутском тракте или проспекте Комсомольском? Будет ли чертыхаться водитель такси, пытаясь подъехать к вашему дому по изрытому ямами двору?..

Скорее всего, наши земляки, отвечая на вопросы в ходе исследования, имели в виду именно такие ситуации. И вряд ли кто-то, мало-мальски знакомый с дорожными реалиями Томской области, удивится его результатам.