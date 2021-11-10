Замгубернатора Евгений Паршуто дал в суде показания по делу томского мэра Ивана Кляйна

Когда в октябре 2013 года Кляйн приступил к обязанностям мэра Томска, Паршуто продолжил работу в администрации в качестве первого заместителя мэра. Фото: Валерий Доронин.

Во вторник, 9 ноября, заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто дал в Советском районном суде показания по делу Ивана Кляйна.

Евгений Валерьянович Паршуто скромно называет себя «переходящим звеном между двумя мэрами». На самом деле сегодняшний замгубернатора отработал в администрации г.Томска ни много, ни мало, а почти десяток лет. С Иваном Кляйном они знакомы не менее 20 лет – и как коллеги-бизнесмены, и как коллеги-депутаты. Один – областной Думы, другой - Думы города Томска, но оба – с одного округа. Когда в октябре 2013 года Кляйн приступил к обязанностям мэра Томска, Паршуто продолжил работу в администрации в качестве первого заместителя мэра.

Устал – и ушел

Суд традиционно интересовало мнение свидетеля о подсудимом. Евгений Паршуто охарактеризовал Ивана Кляйна как человека, который разбирается во всех управленческих процессах, может сформировать команду и отвечать за результат. И как человек он порядочный, хороший семьянин. Казалось бы: у них все замечательно складывалось. И конфликтов никаких не было. Неприязненных отношений - тем более. Да, имелись разные позиции по некоторым вопросам, но в какой администрации города между начальником и замом такого нет? Однако работают же…

Но Паршуто отработал при Кляйне только пару лет. И ушел. По собственному желанию. Почему? Этот вопрос интересовал в первую очередь прокурора.

- Первая и главная причина – усталость от того объема задач, который приходилось решать каждый день, - признался экс-первый зам.

И добавил:

- Хотя мэр взял на себя солидную часть моих вопросов. Несмотря на то, что по документам все мои обязанности остались при мне.

Сегодня, по прошествии времени, Паршуто мог объяснить, почему так произошло: «свежий» градоначальник, входя в курс нового для себя дела, хотел сразу сам понять все вопросы, поэтому взялся лично контролировать процессы. И взвалил на себя ключевые направления деятельности мэрии, включая вопросы развития города, жилищное строительство… Вроде бы первый зам должен был обрадоваться – ему дали передышку. Но тогда, в 2015 году, Евгений Паршуто принял решение уйти из администрации. Так об этом он рассказал в суде.

Документы – в «погонных метрах»

Естественно, все, что касалось его полномочий как куратора Департамента архитектуры и градостроительства, Евгений Валерьянович помнит, будто это было вчера. И про деятельность комиссии по предоставлению земельных участков, в частности. Да, он, безусловно, видел в подготовленных проектах постановлений фамилию заявителя - Светланы

Кляйн. Понял, что это дочь мэра, конечно. Но значение этому факту не придал. И вопросов никаких никому не задавал.

- Честно говоря, если бы не документы, которые я потом почитал, я бы и не вспомнил, как это все происходило, - признался в суде Евгений Валерьянович. - Документооборот в мэрии такой, что измеряется не количеством бумаг, а погонными метрами.

Интересовался ли сам мэр земельными участками по улице Пастера? Это волновало сторону обвинения.

Евгений Паршуто подтвердил свои показания, данные в ходе следствия: Иван Григорьевич интересовался скорее перспективами развития территории, которые примыкают к улице Пастера. А конкретным предметом обсуждения с первым замом была будущая школа на улице Дизайнеров. Мэр считал, что «посадить» социальный объект на такой сложный рельеф будет проблематично. Про саму улицу Пастера разговора особо не было. По мнению Паршуто, это «одна из самых заштатных, самых плохо обслуживаемых улиц в городе. Не элитная территория, точно». Так он сказал в суде.

Прокурор хотел знать, можно ли принимать решение о предварительном согласовании земельного участка, если ранее уже было принято решение об образовании земельного участка для продажи с торгов?

- Решение о предварительном согласовании можно было принять в любой момент, - подтвердил Паршуто. - Комиссия могла принять и то, и другое решение. Даже если первоначально готовили участок к торгам. Но если нет проезда к участку, кто будет на торгах покупать такой участок?

- А в момент подписания постановления у вас вопросов не возникло, кому предоставляется участок, на каком основании? Вы видели, что речь идет о дочери мэра? – настаивал на своем прокурор.

- Но если заявитель является дочерью мэра, он также имеет право на предварительное согласование земельного участка, - парировал стороне обвинения высокопоставленный свидетель. - В этом у меня не было никаких сомнений. И в том, что Иван Григорьевич не будет в этом случае выгадывать для семьи какие-то деньги, сомнений не было тоже. В данном случае – это компромисс в рамках закона.

- А с мэром вы как-то обсуждали этот вопрос? – добивался правды прокурор.

- Обсуждения с мэром у нас касались стратегических проблем, - заметил Евгений Паршуто. – А по мелочам никогда ни он меня не спрашивал, ни я его.

«Тягомотный» процесс

Без вопросов об отношении мэра к предприятию «Томское пиво» не обходится ни одно судебное заседание. И нынешнее не было исключением.

- Мы 20 лет знакомы, и с проблемами «Томского пива» ко мне Кляйн никогда не обращался, - подчеркнул Паршуто. - Единственное, что мы согласовывали со специалистами «Томского пива», это расположение в городе различных скульптурных форм в рамках их меценатской деятельности.

Впрочем, Евгений Валерьянович вспомнил еще один момент, как-то касающийся связи мэра с родным предприятием. Представители одной районной администрации, было дело, в неформальном разговоре упомянули, что мэр недоволен сроками согласования размещения объектов нестационарной торговли. В частности, бочек с квасом.

- Но надо знать специфику размещения этих объектов, - пояснил суду свидетель, - это действительно «тягомотный» процесс! Который и на самом деле занимает не один месяц.

Да, нужно было с этим что-то делать, активизировать процесс. При этом никто не опровергает фактов, что среди тех самых «запоздалых» бочек с квасом были не только емкости «Томского пива», но и автоцистерны от других производителей.

А что касается какого-либо покровительства Кляйном ОАО «Томское пиво», то Евгений Паршуто о таких фактах не знает.

- Мне лично никаких указаний, никаких просьб со стороны Ивана Григорьевича не поступало, - подтвердил он в суде. – И от сотрудников мэрии я тоже о таком не слышал.

Момент истины

Знаете, как бывает в жизни нашей частенько? Знали люди друг друга 20 лет, понимали и силу, и особенности каждого. Поработали вплотную какое-то время. Потом разводит жизнь этих людей на разные орбиты. Но вновь сталкивает там, где, казалось бы, не должен был один из них очутиться никогда. И получается, что именно в этой точке – ужасно некомфортной! – наступает для каждого из них момент истины. И тогда говорятся те самые слова одобрения и поддержки, в которых один из этих людей нуждается в данном конкретном случае чуть больше.

Искренность сказанных в суде слов не могут изменить даже дежурные и порой нелестные строки протокола, подписанного когда-то. Не случайно опытный адвокат Лариса Шейфер каждый раз уточняет у свидетелей показавшиеся ей особенно противоречивыми моменты. Как правило, она остается удовлетворена пояснениями. От знакомых в судейском сообществе знаю, что слова, сказанные в открытом заседании, ценятся гораздо выше, чем написанные в протоколах в ходе следствия. Потому что именно в суде этот человек – настоящий.