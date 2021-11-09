Успех ребенка - главная задача педагогов

Каждый учебный год в биографии 27-й школы появляются новые «звездные странички». Фото: из архива школы № 27

Сегодня федеральный проект «Успех каждого ребенка» реализуется во всех российских школах. Он направлен на создание системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов школьников. В рамках проекта, в частности, ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным программам дополнительного образования, ранней профориентации обучающихся. Творчески подходят к решению этих задач в школе № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска, где с 2021-2022 учебного года к уже действующим объединениям допобразования добавились новые.

Было непросто, но все получилось

- Мы с особым вниманием относимся к интересам наших учеников, - отмечает Ирина Медведева, директор МАОУ ООШ № 27. - Общаясь с детьми, просматривая страницы ребят в соцсетях, уловили их желание отличаться от других школ, иметь новые площадки для самореализации. В этом учебном году, работая по проекту «Успех каждого ребенка», мы смогли создать 90 новых ученико-мест в новых объединениях. Это «Мультимедиастудия», «Юный ворошиловец», «Дорожный патруль». Все они востребованы.

Такой выбор не случаен. Один из новых кружков - «Юный ворошиловец». Патриотическое направление для нашей школы всегда было значимым, а учитывая, что она носит имя Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова, этот кружок приобретает особое значение. А «Дорожный патруль» был трансформирован из традиционного ЮИДовского, с более углубленным изучением ПДД.

Уточним, что допобразование в 27-й школе ведется по 11 программам социально-гуманитарной, художественной, технической и физкультурно-спортивной направленности. Безусловно, выбор занятий по интересам широк, дети занимаются с удовольствием.

По словам Ирины Медведевой, самое трудным оказалось появление школьной «Мультимедиастудии»: 60 из 90 новых мест создано именно в ней. Было закуплено большое количество оборудования, выделено специальное помещение в капитально отремонтированном здании школы.

- У детей появились возможности для создания интерактивных роликов, короткометражных фильмов, мультфильмов. Планируем школьную газету выпускать, желающие заниматься этим направлением уже есть. Ребята активно вовлеклись в работу студии, набралось несколько групп. Заняты все места, - поясняет Елена Колесникова, замдиректора школы № 27 по воспитательной работе. - Подростки любят снимать ролики на телефон, наши обучающиеся не исключение. Но у них до сих пор не было возможности более профессионально подходить к этому - монтировать сюжеты, например. А сейчас они могут превращать в конечный продукт отснятый материал. Пока работы учеников мы не выставляем, но впоследствии, когда их качество станет выше, думаем использовать соцсети: у нас есть аккаунты в Инстаграм, ВКонтакте. Имеются интересные идеи, однако одного месяца работы студии маловато. Все впереди!

Нашим талантам все дороги открыты

- Как способности к обучению предметам общего образования у детей разные, так и творческие наклонности у каждого свои, - уверена Ирина Алексеевна. - Мы верим в своих учеников, и эта вера без отклика не остается. Каждый учебный год в нашей школьной биографии появляются новые «звездные странички».

Школа является членом Российского движения школьников (РДШ). В 2021 году его активистка семиклассница Аделина Кащеева в числе восьми томских учащихся посетила «Большой школьный пикник» РДШ в Москве. Всего он собрал свыше тысячи российских школьников из 85 регионов. Аделина приняла участие в нескольких мастер-классах, привезла домой много впечатлений, творческих идей и желание их реализовать.

Еще одна ученица, Светлана Бовсуновская, неоднократный победитель различных конкурсов, была награждена путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок», где побывала летом. А в ноябре 2021 года на Всероссийском фестивале русского языка и российской культуры в ВДЦ «Смена» (Анапа) представит томскую школу № 27 Максим Кадочников.

- Способных детей много, - убеждена директор школы Ирина Медведева. - Наша задача - помочь им раскрыться.