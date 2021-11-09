В Томске завершился Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир»

Международный фестиваль, в котором ежегодно наряду с представителями городов и районов Томской области участвуют юные литераторы из других регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья.

За 27 лет статус события несколько раз менялся. Из городского конкурса детского творчества он вырос в областной, затем стал межрегиональным. Теперь это международный фестиваль, в котором ежегодно наряду с представителями городов и районов Томской области участвуют юные литераторы из других регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья.

Обычно фестиваль проходит три дня, и ребята из разных уголков региона собираются вместе для участия в нем, принимают участие в работе творческих лабораторий, посещают экскурсии, общаются в неформальной обстановке. К сожалению, ограничения, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в сложившийся десятилетиями уклад: второй год наш фестиваль проводится в онлайн-форме.

В то же время это позволило увеличить количество участников и значительно расширить географию. Раньше каждый из ребят должен был лично приехать в Томск, теперь же конкурсанты по Интернету связываются со своими наставниками - членами жюри, возглавляющими секции поэзии и прозы в разных возрастных группах. Работа кипела, ведь нынче на участие в фестивале было подано более 500 заявок, что превзошло все ожидания.

Заявки и рукописи прислали юные авторы от 7 до 24 лет из девяти стран, от Казахстана до Германии. Кроме того, помимо томичей, в фестивале участвовали представители 40 регионов России.

Три дня в жюри шло обсуждение рукописей юных авторов, в итоге определены имена более чем полусотни победителей. Они получили дипломы лауреатов и дипломантов. Это и юные томичи, и жители других регионов или даже зарубежных стран. Победители из Томска были приглашены на мероприятие, проведенное с учетом всех мер безопасности (маски сняли лишь для фото). А остальные призеры свои дипломы получат по почте.

Нынче Гран-при достался томичке Дарье Михальченко из Гуманитарного лицея, а призовые места заняли школьники из Смоленска, Томска, Молдавии, Калининграда, Казахстана, Белоруссии и Китая. Добавим, что в этом году конкурс был посвящен 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. В специальной номинации «Звездам навстречу» отмечены ребята из Шегарского и Тегульдетского районов (Томская область), а также из Владивостока и Ставропольского края.

Прямая трансляция торжественного закрытия Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир» - 2021 состоялась на сайте и YouTube-канале Томской областной детско-юношеской библиотеки.

Сейчас ее сотрудники готовят к печати сборник лучших работ участников конкурса, который выйдет в свет до конца года. Выросли и сами стали писателями некоторые из первых конкурсантов. Так, нынче в жюри работала поэт Софья Рубакова, которая когда-то, в юности, была лауреатом фестиваля.

Сегодня фестиваль обновляется, перестраивается, старается идти в ногу со временем, об этом говорит и современный онлайн-формат. Он выжил в нелегкое время, продолжает помогать развиваться юным талантам - и ждет участников в будущем году!

Справка "КП"

Фестиваль-конкурс проводится в целях выявления и поддержки литературно одаренных детей и молодежи России и зарубежья, создания условий для развития их творческого потенциала, приобщения к национальным литературным, культурным ценностям и традициям, развития международного сотрудничества, культурного взаимообмена. Учредитель - департамент по культуре Томской области, организатор - Томская областная детско-юношеская библиотека.