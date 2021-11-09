Педагогическое будущее зависит от «целевого» настоящего

Для достижения высокого качества педагогического образования необходима системная работа с кадрами, начиная со школьной скамьи. Фото: предоставлено департаментом общего образования ТО.

В этом учебном году в школах России появилось новое направление профильных классов - психолого-педагогическое. Оно стало еще одним профориентационным акцентом к уже действующим в общеобразовательных учреждениях социально-экономическому, физико-математическому, гуманитарному, информационно-технологическому, художественно-эстетическому и лингвистическому учебным профилям.

Как сообщил ранее министр просвещения Сергей Кравцов, в России начиная с 1 сентября 2021 года запланировано создать пять тысяч таких классов для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи.

В помощь общеобразовательным организациям Минпросвещения РФ еще весной этого года разработало и направило в регионы методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов психолого-педагогической направленности. Обучение в них идет в рамках основной образовательной программы, но, помимо элективных курсов по гуманитарным дисциплинам, усиливаются дисциплины основной программы, которые потребуются выпускникам для поступления на педагогические специальности.

- Ранее подобные классы уже были, но чисто педагогические, без психологического блока, - пояснила председатель комитета организационно-кадровой и правовой работы департамента общего образования Томской области Марина Садиева. - Министерство просвещения инициировало такое направление, углубленное психологическим блоком знаний, чтобы расширить перечень специальностей, на которые захотят поступать выпускники таких классов. Не только на педагогические в чистом виде специальности, не только обучение на учителей-предметников, но они могут быть учителем-дефектологом, социальным педагогом, педагогом-психологом. Такая установка министерства родилась, потому что есть понимание важности и востребованности педагогических кадров. А одна из задач нацпроектов в области образования - повышение его качества. И без специалистов, увлеченных своей работой, высокого качества достичь невозможно. Лучшее решение задачи - системная работа с кадрами, начиная со школьной скамьи.

Ставка на раннюю профориентацию оправдывает ожидания, уверены в Томском государственном педагогическом университете.Фото: предоставлено департаментом общего образования

По индивидуальным траекториям

В Томской области уже создано 19 психолого-педагогических классов/групп в 10 муниципальных образованиях. К 2024 году их будет больше сорока. В Молчановском районе, например, организация такого класса не вызвала затруднений, так как и до этого года здесь было налажено сотрудничество с Томским государственным педагогическим университетом, в том числе в рамках проекта «Открытый педагогический класс».

- Наша школа давно работает как базовая площадка среди школ района по организации и реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения, - рассказал заместитель директора по инновационной деятельности Молчановской СОШ № 1 Андрей Владисенко. - Учащиеся 10-11-х классов обучаются по индивидуальным образовательным траекториям, углубленно занимаются изучением отдельных предметов по профилям - физика, химия, информатика, математика, биология, право. Чтобы обеспечить это, мы активно сотрудничаем с высшими учебными заведениями, используем сетевые формы реализации образовательных программ. Наши партнеры - СибГМУ, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, а также сельскохозяйственный институт. На базе нашей школы действуют аграрный, медицинский, психолого-педагогический классы. На сегодняшний день формируются агро- и IT-классы.

Как рассказал Андрей Владисенко, в психолого-педагогическом классе обучается десять человек из 10-го и 11-го классов, одна из учениц - из соседней школы № 2. Ребята изучают все необходимые образовательные дисциплины, которые предусмотрены планом. А в рамках внеурочной деятельности и элективной программы - предметы по психолого-педагогическому профилю: введение в педагогику, введение в психологию, вожатская деятельность, профессиональные стандарты и другие.

- Ребята не только теорию познают, но и получают возможность применить на практике полученные знания, - прокомментировал Андрей Владисенко. - В апреле этого года, на весенних каникулах, школьники участвовали в «Фестивале вожатских идей», который уже несколько лет традиционно проводит ТГПУ. А в прошлом учебном году команда из трех учеников педагогического профиля приняла участие в открытой региональной олимпиаде по педагогике. Ученица 11-го класса Альбина Сафарова заняла первое место в номинации «Эссе». Это дало ей дополнительные баллы при поступлении в ТГПУ на факультет иностранных языков. В ТГПУ в прошлом году поступило еще три других выпускника. Вот и сейчас учащиеся психолого-педагогического класса готовятся к этой олимпиаде под руководством нашего педагога Любови Синьковой, отборочный этап олимпиады пройдет, скорее всего, в дистанционном формате. Также в ближайших планах - на осенних каникулах принять участие в профильной смене «Школа педагогического чудотворчества» и в школе-интенсиве Teacher-ID, которые проводит Областной центр дополнительного образования.

- Абитуриенты - участники проектов педагогического профиля существенно отличаются по уровню мотивации к профессии, готовности и способности включаться в общественно-педагогическую деятельность, в организацию мероприятий для детей, - отметил ректор Томского государственного педуниверситета Андрей Макаренко. - Региональный проект «Открытый педагогический класс» (ОПК) был инициирован нами с 2016 года. А с сентября 2021 года к нему в связку добавился проект по открытию и функционированию в образовательных организациях Томской области классов/групп психолого-педагогической направленности. Целью первого проекта является создание условий для самоопределения школьников 8-9-х классов (в перспективе - снижение возраста и вовлечение в проект обучающихся 5-6-х классов), ориентированных на педагогическую деятельность. А дополнительная цель второго проекта - подготовка школьников 10-11-х классов, уже ориентированных на педагогическую профессию, к поступлению в наш университет и в Томский государственный педколледж.

Ставка на раннюю профориентацию оправдывает ожидания. Так, первые воспитанники ОПК, студенты 5-го курса ФПСО ТГПУ Александра Соловьева, Марина Торопова, Дарья Шитик, стали активными участниками нынешней профориентационной команды, уже сами организовывают профильные смены проекта.

В нынешнем году Александра Соловьева стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель будущего. Студенты». Все эти студентки уже работают в системе образования и планируют продолжать эту деятельность. Большой интерес к деятельности ТГПУ в этом направлении проявляют представители других регионов - Алтайского края, Республики Дагестан, УрГПУ, Ярославского ГПУ и т. д.

В 2020-2021-м году в мероприятиях ОПК принимали участие отдельные обучающиеся Кемеровской области и Беларуси, две абитуриентки-кемеровчанки в итоге стали студентками ТГПУ. В настоящее время на всех курсах педуниверситета обучаются 425 «целевиков», часть из них выбрала этот вуз для поступления благодаря «педагогическим» проектам.

Сегодняшние школьники и студенты спустя несколько лет придут работать в томские детские сады, школы, организации допобразования.Фото: предоставлено департаментом общего образования ТО.

Все звенья цепочки

- В идеале для профориентации, подготовки и закрепления психолого-педагогических кадров должны взаимодействовать все звенья этой цепочки, - логично считает Марина Садиева. - В этом году 117 выпускников ТГПУ и более 250 выпускников ТГПК трудоустроились в образовательные учреждения Томской области. И перед областным департаментом общего образования, перед этими учреждениями, перед муниципальными властями стоит задача закрепления молодых педагогов на выбранных ими рабочих местах. С каждым годом мы применяем все больше инструментов для этого.

По словам Марины Садиевой, в 2019 году была разработана региональная программа наставничества, чтобы молодым специалистам целенаправленно, через сопровождение помогали опытные коллеги. На уровне области и практически во всех муниципалитетах Томской области применяются меры поддержки молодых педагогов. Это и стипендия губернатора начинающим учителям, и единовременные выплаты для переезда к месту работы, и обеспечение специалистов муниципальным жильем, и частичная компенсация оплаты арендованного жилья, услуг ЖКХ, проезда к местам отдыха. В 2021 году в рамках федеральной программы «Земский учитель» два выпускника ТГПУ и ТГПК трудоустроились в сельские школы и уже получили выплату в размере одного миллиона рублей.

- При этом мы понимаем, что важна не только методическая и материальная поддержка, важно предоставить возможности для карьерного «лифта». В нашем регионе действуют конкурсы профессионального мастерства для педагогической молодежи с хорошим призовым фондом, - подчеркнула председатель профильного комитета. - Приятно отметить, что наши молодые педагоги не ставят точку на своем образовании после окончания бакалавриата. Многие поступают в магистратуру, приобретают дополнительные компетенции. Проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в образовательных семинарах и форумах. И это очень здорово! Ведь сегодня содержание образования очень динамично, и без непрерывного обучения, считай, через всю профессиональную жизнь, сложно успеть за теми вызовами, которые нужно решать обществу в этой сфере. И психолого-педагогические классы, которые сейчас активно набирают обороты, - это первый серьезный шаг в профессиональной педагогической траектории.

Надеемся, что в дальнейшем именно эти ребята пополнят ряды студентов педагогических вузов и колледжей, а потом придут работать в детские сады, школы, организации дополнительного образования. Потому что те, кто рано влюбился в эту профессию, а потом получил хорошую поддержку на старте, становятся именно такими учителями, которых ученики помнят и благодарят всю свою жизнь.