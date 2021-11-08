Коронавирус в Томске 8 ноября 2021 года – 271 зараженный, 605 смертей против 53 выздоровевших

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 708, число умерших – 605. Фото: Ксения Высотина

За сутки 8 ноября в Томской области общее число заболевших составило 49 975 человек. За минувшие сутки было выявлено 271 новый случай заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 708, число умерших – 605.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 18,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,07.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 380,9.

Коэффициент распространения инфекции составляет в регионе на дату 8 ноября 1,07. Графика: ресурс yandex.ru

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.