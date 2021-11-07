Когда статистика не радует: Томская область в лидерах по росту стоимости квартир среди регионов Сибири

По официальной статистике, «квадрат» в томской новостройке в третьем квартале стоил в среднем 73 465 рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начнем с сухих цифр. По информации Томскстата, за январь-сентябрь текущего года в регионе введено 262,2 тыс. кв. метров жилья; это на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2020-го. В том числе, в областной столице сдано 101,8 тыс. «квадратов» – на 37,2% больше прошлогоднего.

Правда, предприятия (читай, застройщики) по всей области сдали в эксплуатацию лишь 62,5 тыс. «квадратов», сократив объемы по сравнению с прошлым годом на 35,5%. Зато существенно выросла доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на которое за 9 месяцев пришлось 76,2% всех объемов. Таким образом, томичи самостоятельно построили 199,7 тыс. кв. метров жилья.

Казалось бы, в целом можно говорить о постепенном наращивании объемов жилищного строительства. (К сведению: в 2019-м область ввела 438,6 тыс. кв. метров, в 2020 году – 451,8 тыс.). Однако областные власти разумно воздерживаются от победных реляций по этому поводу.

Действительно, ИЖС в последние несколько лет в регионе развивается бурно. Хорошо «подросли» в плане новой застройки некоторые муниципалитеты, в первую очередь, конечно, городское предместье – Томский район.

Но проблема в том, что резко сократилась сдача готового жилья компаниями-застройщиками. Причем особенно заметно это падение именно в Томске, где в силу исторических причин сосредоточена половина населения области и, соответственно, чрезвычайно высок спрос на новые квартиры. А их горожанам стало категорически не хватать.

Томичам не хватает квартир

Об этом в октябре во время выездного совещания рассказал замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. По его словам, для нормализации ситуации на рынке недвижимости в областном центре должны быть свободны для продажи пять-шесть тысяч квартир, в настоящее же время этот показатель составляет тысячу.

– Люди не могут найти квартиры в Томске. Это главная проблема… В ходу сегодня должно быть примерно 5-6 тысяч свободных квартир, чтобы был нормальный рынок, (сейчас) – всего одна тысяча квартир… За год мы выдали документов на 250 тысяч «квадратов», а ввели в эксплуатацию всего 80, – заявил вице-губернатор, отвечая на вопросы журналистов.

Конечно, вопросы эти были вызваны, прежде всего, стремительно взлетевшими ценами на квартиры в Томске. А как отмечают аналитики, существует прямая зависимость между темпами прироста или снижения ввода нового жилья в течение года и темпами роста или снижения цен на новостройки в российских городах.

Правда, средние цифры стоимости «квадрата» в новостройках (речь идет в первую очередь о них) разнятся в зависимости от источника и методов расчета. Так, по информации Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройках страны в третьем квартале 2021 года по сравнению со вторым увеличилась на 5% – до 93,5 тыс. руб.

Хотя Томск не входит в число самых дорогих отечественных городов, нынче и у нас цены на жилье бойко рванули вверх, вслед за лидерами. Замгубернатора, например, озвучил прямо-таки запредельную цифру:

– Для рядового потребителя увеличилась стоимость квадратного метра жилья. Если два года назад мы говорили о цене 50-60 (тыс. руб.), то сегодня мы говорим о цифре 80-100 (тыс. руб.).

Это сопоставимо с данными из аналитического обзора Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ): на сентябрь средняя цена «квадрата» на рынке строящегося жилья в России составляла 111,7 тыс. руб. Первое и второе место традиционно занимали Москва (231,9 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (151,3 тыс. руб.). Далее в рейтинге следуют Сахалинская область, Московская область и Севастополь.

Еще ближе к озвученной вице-губернатором цифра, которую приводит федеральный портал «Мир квартир»: в третьем квартале 2021 года «квадрат» в новостройке Томска оценивался в 86,3 тыс. руб.

Добавим, что ЕРЗ включил Томскую область в топ-30 регионов – лидеров по средней цене площади в строящемся жилье. При этом стоимость квадрата оценили примерно в 58,8 тыс. руб. К примеру, для Новосибирской области это 78,1 тыс., для Тюменской – 73,4 тыс. руб.

Томская область вошла в топ-30 российских регионов – лидеров по средней цене площади в строящемся жилье. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

Спрос перекрывает предложение

Поясним, что порталы недвижимости чаще анализируют цены на жилье в крупных городах России, не учитывая ситуацию в прочих населенных пунктах. Но у государственного статведомства методология иная. Так, Томскстат для расчета средних цен на рынке жилья по региону использует данные по городам Томску, Северску и Асино.

Согласно последней сводке, в Томской области цены на первичном рынке жилья в третьем квартале 2021 года (по сравнению со вторым) выросли на 5,5%, в том числе на квартиры улучшенного качества – на 5,6%. На квартиры среднего качества, иначе говоря, типовые, цены не изменились.

Один «квадрат» в новостройке при этом стоил в среднем 73 465 руб. (для сравнения, на вторичном рынке – 65 855 руб.). Кстати, в зависимости от материала наружных стен жилого дома разброс цен существенный: от 92 230 руб. в монолитных зданиях до 68 439 руб. – в кирпичных.

Не нужно быть экономистом, чтобы сделать вывод. Если в Томске предприятия-застройщики не наберут обороты – а признаков этого пока не наблюдается, – трудно ожидать, что стоимость квартир пусть не снизится, но хотя бы перестанет расти нынешними темпами.

Безусловно, это не единственный фактор роста цен на жилье в стране и в отдельно взятом регионе. К ним следует отнести и удорожание стройматериалов, и нехватку рабочей силы. Здорово «разогнала» цены льготная ипотека, которая и по сей день популярна, несмотря на ужесточение условий. В нашей областной «столице» к этим факторам надо добавить десятилетиями складывавшийся монополизм на строительном рынке.

Тем не менее, приходится согласиться с аналитиками: на стоимость квартир в Томске, как и во многих российских городах, влияет дефицит нового жилья. И спрос порой намного перекрывает предложение.