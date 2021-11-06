ФК «Томь» сыграл вничью с воронежским «Факелом»

6 ноября, в Томске состоялся матч 21-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Факелом» из Воронежа. Фото: Игорь Котов.

В субботу, 6 ноября, в Томске состоялся матч 21-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Факелом» из Воронежа. Встреча закончилась ничьей 2:2.

Перед матчем

Игра для томского клуба ожидалась непростая по нескольким причинам. Во-первых, воронежский клуб перед этим туром занимал ни много ни мало третью строку турнирной таблицы ФНЛ. «Томь» довольствовалась лишь 12-м местом. Однозначно, что в Томск приезжал один из лидеров чемпионата.

Вторая причина образовалась буквально за пару дней до матча. На сайте ФК «Томь» и во всех социальных сетях появилась новость, что этот матч пройдет без зрителей. Официальная формулировка: «Ввиду усиления антиковидных мер в Томской области». Как это часто бывает в таких случаях в сети вспыхнул скандал. Болельщики томского клуба начали оставлять недовольные комментарии, возмущаясь сложившейся ситуацией и сожалея, что «похоже, сезон домашних игр в этом году для нас закончен».

Да и в конце концов, прошлый матч в Калининграде «Томь» провалила – четыре безответных мяча было забито в ворота томичей игроками «Балтики». Конечно, теперь всем хотелось реабилитации в родных стенах, хоть и без поддержки зрителей.

На матче

Как и ожидалось, гости из Воронежа сразу взяли инициативу в матче на себя. Уже на 4-й минуте встречи был забит первый гол. Хызыр Аппаев с угла вратарской пробил точно в верхний угол ворот «Томи». На 35-й минуте «Факел» счет удвоил – на этот раз отличился Максим Максимов. 0:2 после первого тайма.

Во второй половине игры томичи сумели ответить гостям из Воронежа. На 58-й минуте Илья Кубышкин сократил разрыв в счете – 1:2. Также, стоит отметить, что у «Томи» были и другие моменты, чтобы забить. Как минимум дважды упустил свой шанс Астемир Гордюшенко, Мог стать автором гола и Валерий Почивалин. Но удалось сравнять счет, конечно же, Александру Ставпцу! На 87-й минуте матча он реализовал пенальти. 2:2. За несколько минут до конца встречи «Томь» сумела уйти от поражения в этой непростой игре.

Следующий матч томская команда проведет 13 ноября в Томске, соперником будет московский «Велес».