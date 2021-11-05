Коронавирус в Томске 5 ноября 2021 года – новый антирекорд составляет 253 зараженных

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 47 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 560, число умерших – 601 (+5 за сутки). Фото: Ксения Высотина

За сутки 5 ноября в Томской области общее число заболевших составило 49 161 человек. За минувшие сутки было выявлено 253 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 47 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 560, число умерших – 601 (+5 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 21,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04.

Коэффициент распространения инфекции составляет сейчас 1,04. Графика: Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 352,7.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. По информации оперштаба, с 29 октября по 5 ноября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 17 846 человек, всего с начала вакцинации – 358 002 человека.

С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.

Режим ограничений продлен до 15 ноября и будет жестко контролироваться

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий оперштаб по противодействию распространения COVID-19, поручил усилить контроль за соблюдением санэпидемтребований в период нерабочих дней: в регионе они продлены до 15 ноября. Об этом сообщили в обладминистрации.

Уточняется, что заместителям губернатора по промышленной политике Игорю Шатурному и территориальному развитию Анатолию Рожкову поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на всех видах транспорта (авиационном, железнодорожном, автомобильном) во всех муниципалитетах, включая регулярное проведение дезинфекции на общественном транспорте, такси и в местах ожидания (вокзалах). Регулярные перевозки по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам должны осуществляться только при наличии защитных масок у всех пассажиров. Органы местного самоуправления обязаны увеличить количество пассажирского транспорта на регулярных маршрутах.

Заместителю по социальной политике Алене Левко губернатор поручил увеличить количество ПЦР-исследований для раннего выявления новой коронавирусной инфекции до 400 тестов в сутки на 100 тыс. населения. Также в регионе должны быть приостановлены профосмотры и диспансеризация граждан за исключением углубленной диспансеризации пациентов, перенесших СOVID-19. Заместителю по экономике Андрею Антонову необходимо регулярно информировать предприятия малого и среднего бизнеса об имеющихся федеральных и региональных мерах поддержки, а при необходимости внести предложения о новых видах помощи.

Контроль за соблюдением противопандемийных ограничений должен осуществляться во всех сферах жизнедеятельности. К примеру, организации, управляющие многоквартирными домами, обязаны обеспечивать санитарную обработку не менее одного раза в сутки всех помещений общего пользования, включая обработку перил, ручек дверей, выключателей. Это касается безопасности для жизни и здоровья жителей региона в период четвертой волны коронавирусной инфекции.

С 29 октября по 5 ноября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 17 846 человек, всего с начала вакцинации – 358 002 человека. Фото: Ксения Высотина

В региональном штабе помощи ждут добровольцев

Вновь открыт набор волонтеров для доставки бесплатных лекарств пациентам с COVID-19, сообщили в оперативном штабе Томской области 5 ноября.

- Волонтеры доставляют лекарства, назначенные лечащим врачом, пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые проходят лечение на дому. Они привозят каждому получателю герметично упакованный набор лекарств и оставляют его рядом с квартирой, передача лекарств из руки в руки запрещена, - пояснили в оперштабе. - Перед выездом все волонтеры проходят обязательную термометрию, получают средства индивидуальной защиты и антисептики.

Региональный штаб помощи набирает добровольцев по двум направлениям: волонтеры и автоволонтеры. Фото: В. Погудина, пресс-служба ТРО ОНФ.

Уточняется: региональный штаб помощи набирает добровольцев по двум направлениям: волонтеры и автоволонтеры (автовладельцы, готовые возить волонтеров на своем личном транспорте по адресам). К моменту начала работы все они должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19 и быть старше 18 лет.