Путеводитель выходного дня по Томску с 5 по 7 ноября

«Комсомолка» собрала для вас только интересные мероприятия Фото: Ксения Высотина

Традиционно «КП-Томск» каждые выходные помогает вам подобрать места, куда можно сходить и развеяться в выходные дни. Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее!

Концерт «Ночной Чайковский»

Концерт пройдет 5 ноября в органном зале томской филармонии в 21.00.

Новый сезон филармонического абонемента «Органный night-club» откроют произведения Чайковского, которые давно вошли в золотой фонд мировой классики – фрагменты из цикла «Времена года», Andante cantabile из Симфонии №5, Танец Феи драже, Трепак и Вальс цветов из балета «Щелкунчик» и Увертюра-Фантазия «Ромео и Джульетта». Концерт пройдет 5 ноября в органном зале томской филармонии в 21.00.

Спектакль «Женитьба»

Спектакль пройдет 5 ноября в 18.00.

Это второй раз, когда в Томском ТЮзе покажут пьесу Николая Гоголя "Женитьба". И именно этот раз он оказался прорывным, пробившим стену между давно знакомым текстом и современным миром, где и живут герои. Они одиноки и боятся выйти из своей скорлупы — тесной и нелепой — чтобы встретить своего человека, близкого и родного. Спектакль пройдет 5 ноября в 18.00.

Выставка «Русь изначальная»

Попасть на не можно с 4 по 18 ноября с 10.00 до 19.00.

Экспозиция Первого музея славянской мифологии, уникального частного музея, рассказывающего об истоках русской культуры, сказках, традициях, легендах. На выставке представлено тематическое собрание картин современных художников из разных уголков России и Ближнего Зарубежья. Попасть на не можно с 4 по 18 ноября с 10.00 до 19.00.

Спектакль танцевального коллектива ЮДИ «Свет и тьма»

На спектакль пройдет в БКЗ 7ноября в 16.00 и 18.00.

ЮДИ представляет представят уникальное шоу, в котором смогли доказать, что возможности человека на шаг впереди технологий и иллюзий. «Свет и тьма» - это история о человеке, который не похож на остальных. Его отвергло общество, потерявшее свою индивидуальность, а может он сам так решил, стать изгоем. На спектакль пройдет в БКЗ 7ноября в 16.00 и 18.00.

Музыкальная сказка «Огниво»

Представление пройдет в северском музыкальном театре 7 ноября в 11.00.

Музыкальная сказка молодого композитора, северчанки Марины Воротовой «Огниво» по мотивам сказок Ганса-Христиана Андерсена. Представление пройдет в северском музыкальном театре 7 ноября в 11.00.