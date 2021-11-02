Коронавирус и томский бизнес – прививка против ограничений

Первая неделя ноября в Томской области, как и по всей стране, объявлена нерабочей. Жесткого локдауна в регионе нет, однако часть предприятий малого бизнеса работает с ограничениями. Фото: архив "КП"

Первая неделя ноября в Томской области, как и по всей стране, объявлена нерабочей. Жесткого локдауна в регионе нет: можно гулять, посещать музеи и театры, уезжать за пределы области на время вынужденных каникул. Часть предприятий малого бизнеса работает с ограничениями. На прошедшей неделе на площадке «Мой бизнес» заместители губернатора Андрей Антонов и Алена Левко ответили на вопросы предпринимателей – в том числе о новом режиме посещения общественных мест и вакцинации.

Кино закрыто, в кафе не пустят

Напомним, 25 октября региональный оперштаб по предупреждению распространения СОVID-19 принял решение о дополнительных ограничениях в связи с установлением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

– Выходные дни требуют дополнительных ограничений, – в частности, отметил губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб. – У нас не будет полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, но развлекательная инфраструктура в них закроется, фудкорты станут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общественного питания.

Некоторые томичи выразили недоумение: дескать, почему в кино нельзя, а, например, слетать в Турцию – пожалуйста? Почему можно пойти в театр? Здесь большинство жителей не учли, что молодежь до 1 января 2022 года может воспользоваться преимуществами Пушкинской карты, оплатив зачисленными туда деньгами походы на спектакли и концерты.Общепиту, добавил глава региона, с субботы, 30 октября, и пока на неопределенное время запрещено работать с 23.00 до 06.00. Кинотеатры с той же даты на время каникул закрыты как в торговых центрах, так и за их пределами. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Театры и филармония, напротив, сейчас открыты.

В Томске в нерабочие дни ноября локдауна нет. Можно даже съездить куда-нибудь - например, в Новосибирск. Фото В. Золотухиной.

Понятно, оптимизма представителям малого и среднего бизнеса ограничительные меры не прибавили: нет работы – откуда финансовая стабильность? В жестких условиях рынка мало рассчитывать на обещанную господдержку, которая сможет покрыть издержки лишь отчасти. И то смотря на каких условиях.

С кредитами и долгами обещает помочь государство

Исходя из вышеприведенных обстоятельств, бизнесмены, пережившие локдаун 2020 года и понесшие серьезные потери, опасаются повторения пройденного. Меж тем власти в пятницу, 29 октября, озвучили дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Томской области во время нерабочих дней на онлайн-площадке «Мой бизнес». Среди них выплаты на сотрудников, льготные кредиты, компенсация оплаты ЖКУ.

По словам вице-губернатора по экономике Андрея Антонова, поддержкой смогут воспользоваться организации, которые приостанавливают деятельность на период каникул с 30 октября по 7 ноября либо попадающие под ограничения по QR-кодам.

– Перечень отраслей – сфера услуг, общественное питание, досуговые организации, дополнительное образование детей, – сообщил замгубернатора во время прямого эфира. – Применяться в Томской области будут также федеральные меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса: это безвозмездные гранты для предприятий и НКО в размере одного МРОТ на каждого сотрудника, а также кредиты под 3% до 300 млн рублей. Дополнительно губернатор принял решение компенсировать бизнесу оплату ЖКУ, а также предоставлять региональные кредиты под низкий процент.

Поддержкой смогут воспользоваться организации, которые приостанавливают деятельность на период каникул с 30 октября по 7 ноября либо попадающие под ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, есть одна оговорка: бизнес может получить льготы, если сохранит численность сотрудников на уровне не ниже 90% и вакцинирует не менее 80% персонала.

Компенсация за ЖКУ томским предпринимателям будет предоставлена за ноябрь, ее объем составит до 50 тыс. рублей. Что касается льготного кредитования, его будет осуществлять Фонд микрофинансирования Томской области: бизнес сможет привлечь от 50 тыс. до 3 млн рублей на срок до двух лет. Ставка в первый год составит 3%, в оставшийся период – 80% от ключевой ставки Центробанка РФ.

Код доступа проверит полицейский, иностранец заплатит за прививку

Немало вопросов у предпринимателей было связано с QR-кодами. В частности, многих беспокоит, обязаны ли они проверять предъявляемые документы на достоверность.

Уточним, что с 8 ноября кафе и рестораны Томской области будут открыты лишь для клиентов, которые переболели коронавирусом, вакцинировались от него или имеют отрицательный ПЦР-тест. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров, торгово-развлекательных центров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты. Справки на антитела, в отличие от QR-кодов, не считаются пропуском.

С 8 ноября кафе и рестораны Томской области будут открыты лишь для клиентов, которые переболели коронавирусом, вакцинировались от него или имеют отрицательный ПЦР-тест. Фото: Ксения Высотина

– Основная задача бизнеса – определить, что у человека есть один из документов, которые мы отобразили в распоряжении, и после этого пропустить его в ТРЦ, салон красоты или ресторан. Подтверждать подлинность документа – такой ответственности на бизнесе нет. Она возложена на правоохранительные органы, которые будут проводить проверки, – пояснила вице-губернатор по социальной политике Алена Левко.

Другой не менее актуальный вопрос – по каким документам можно будет впускать в публичные заведения иностранных граждан, находящихся на территории Томской области.

– Представители зарубежья могут поставить прививку от COVID-19 только платно, ее стоимость – не более 1 тыс. рублей, – подчеркнула А. Левко. – Если иностранный гражданин имеет СНИЛС и полис ОМС, он может вакцинироваться в любой медорганизации, любом мобильном пункте в Томской области бесплатно.

Замруководителя регионального Роспотребнадзора Егор Медведь дополнил: если человек привился за рубежом, его сертификат будет действовать на территории Томской области.

– В настоящее время наше правительство ведет переговоры о признании сертификатов зарубежных стран. Пока договоренности нет. Но мы со своей стороны, чтобы не ущемлять права граждан, приняли решение: данные сертификаты будут приниматься. Они должны быть на английском языке, а если это другой язык, то к ним прилагается заверенный перевод, – сказал Е. Медведь.