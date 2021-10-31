Тыква на Хэллоуин: эксперты рассказали томичам, как правильно использовать этот осенний овощ

Хэллоуин – повод поговорить о тыкве, которая содержит немало полезных веществ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Празднование Хэллоуина – а он приходится на 31 октября – до сих пор сопровождается языческими традициями и атрибутами. И одним из главных его символов остается тыква, которая в древности олицетворяла не только окончание сбора урожая, но и отпугивала злых духов огнем, который в ней зажигают, предварительно вырезав мякоть.

Впрочем, речь пойдет не о духах и страшилках. Сегодня Хэллоуин для нас лишь повод поговорить именно о тыкве – овоще, способном глубокой осенью укрепить наш иммунитет. Во всяком случае, так утверждают эксперты АНО «Роскачество»: они рассказали, что важно знать о свойствах тыквы, чтобы получить максимум полезных веществ, как правильно ее выбрать и хранить.

Как сохранить в тыкве максимум витаминов

Энергетическая ценность тыквы на 100 граммов сырого продукта составляет всего 25-37 ккал, но полезных веществ в ней много, включая витамины А, В, РР, Т, С, медь, железо и цинк. В частности, витамин С в ее составе помогает организму бороться с вирусными заболеваниями.

Бета-каротин, содержащийся в тыкве, полезен для нормального функционирования глаз, а витамин Е замедляет процесс старения организма. Эксперты также рекомендуют употреблять этот осенний овощ при малокровии и атеросклерозе, для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Самый полезный способ термической обработки этого овоща – запекание в духовке, которое позволит сохранить витамины и элементы. А вот любимая многими каша с тыквой – не самый здоровый вариант, в таком блюде содержится много простых углеводов.

Как и все свежевыжатые соки, тыквенный тоже рекомендуется разбавлять водой 1:1, чтобы не повышать кислотность желудка (в любом свежевыжатом соке большая концентрация органических кислот). Людям с проблемами ЖКТ такие напитки лучше не пить.

Спелая тыква в стародавние времена олицетворяла окончание сбора осеннего урожая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как выбрать и правильно хранить тыкву

В первую очередь, нужно следить за тем, чтобы плод был зрелым, с плотной коркой, без существенных повреждений, с подсохшим хвостиком. Чем ярче цвет тыквы, тем она полезнее: в самых ярких экземплярах содержится максимальное количество бета-каротина, считают эксперты. При этом размер тыквы на ее вкус не влияет.

Не стоит покупать половинку овоща, в этом случае санитарно-гигиеническая безопасность продукта не гарантируется. Хранить целую тыкву можно от четырех месяцев до года при температуре плюс 6-8 градусов; так она не потеряет питательных свойств. Разрезанную тыкву следует положить в холодильник, а использовать ее желательно в течение недели.

Добавим, что тыквы бывают различных видов. Крупноплодная тыква может храниться несколько месяцев и при этом не терять потребительских свойств. Большие плоды можно почистить и заморозить.

Твердокорая тыква, в отличие от крупноплодной, имеет более рыхлую мякоть, поэтому отлично подойдет для супов или пюре. Мускатная тыква считается самой сладкой из популярных сортов. Благодаря плотной маслянистой консистенции и содержанию большого количества сахаров этот вид семейства тыквенных можно употреблять и как десерт.

Что можно без труда приготовить из тыквы

Тыква – овощ не только полезный, но и весьма универсальный. Блюда из нее известны человечеству не одну тысячу лет. Для читателей «КП-Томск» мы выбрали всего два простых рецепта, а дальше, возможно, вы сами войдете во вкус.

Салат из тыквы с яблоком и морковью – настоящий заряд свежести и бодрости. Только надо готовить его быстро, чтобы он сохранил все свои питательные свойства. На 200 граммов мякоти тыквы возьмите одну морковь и одно яблоко. Понадобится также 30 мл оливкового масла, капелька лимонного сока, сахар, соль и специи – по вкусу. Тыкву очистить от кожуры и семян, мякоть натереть на терке. Морковь и яблоко также натереть (яблоко в последнюю очередь, так как оно быстро темнеет). Заправка готовится легко: смешать лимонный сок и масло, добавить к измельченным ингредиентам. Полученную массу перемешать и оставить минут на 15, чтобы салат хорошо пропитался. Приправы и сахар добавляйте по желанию.

Тыквенное варенье никогда не занимало лидирующих позиций среди заготовок на зиму, тем приятнее будет удивить гостей и родных, поставив его на стол к чаю. Предлагаем один из самых быстрых вариантов приготовления.

На один килограмм тыквы (мякоти) понадобится столько же сахара, стакан воды и свежий лимон. Тыкву чистим, оставляем только мякоть, которую рубим на мелкие кусочки. Лимон – с кожурой! – также мелко нарезаем.

Складываем ингредиенты в эмалированный таз или кастрюлю. Добавляем стакан кипятка и варим на среднем огне около 15 минут. Лишь после того, как тыква станет мягкой, засыпаем сахар. Варим массу пять минут, чтобы исчезли кристаллы. Выключаем огонь и измельчаем варенье блендером, а затем разливаем по банкам. Хранить его лучше в холодильнике.

Овощи семейства тыквенных годятся и для сладких блюд, и для сытного обеда. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Что ж, тыква часто задерживается на грядках до последнего, а иногда и остается там зимовать – если выросла слишком большой или урожай оказался избыточным. Пока не поздно, лучше заберите плоды домой и приготовьте вкусные блюда… Например, после того, как отметите Хэллоуин!