В Советском районном суде по делу И.Кляйна допросили начальника отдела потребительского рынка администрации Кировского района г.Томска Людмилу Прохорову по третьему эпизоду обвинения – участие в незаконной предпринимательской деятельности через управление ОАО «Томское пиво». Фото: Валерий Доронин.

В Советском районном суде по делу Ивана Кляйна допросили начальника отдела потребительского рынка администрации Кировского района г.Томска Людмилу Прохорову по третьему эпизоду обвинения – участие в незаконной предпринимательской деятельности через управление ОАО «Томское пиво». На этот раз «главными героем» судебного заседания были не раскопки, а пресловутая бочка с квасом.

Это волшебное слово «схема»

Помните, как в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» самолет ТУ-134 приземляется на оживленную «трассу», а по обочинам той «загримированной» под шоссе посадочной полосы стоят киоск «Союзпечати» и неизменная бочка с квасом? Режиссер потом рассказывал, скольких трудов и усилий ему стоило снять эту сцену…

Оказывается, в наше время на установку в нужное время в нужном месте самой обычной бочки с квасом, или автоцистерны, если сказать правильно, трудов требуется никак не меньше.

Людмила Андреевна Прохорова в 2017 году работала начальником отдела потребительского рынка администрации Кировского района Томска, сегодня она пенсионер. Начальства нынче над ней, сами понимаете, нет, опасность увольнения не грозит, а потому она вольна была суду рассказывать о своей деятельности так, как помнит.

И она рассказала. И о взаимодействии с торговыми предприятиями, и об организации ярмарок и выставок-продаж сельскохозяйственной продукции, и о размещении нестационарных торговых объектов.

- Когда в 2015 году поменялось федеральное законодательство, эти объекты должны были размещаться в соответствии с утвержденной схемой. На администрации районов была возложена задача – прием заявок от предпринимателей для включения объектов в схему, - пояснила суду Людмила Прохорова.

Составление схемы потребовало неимоверных усилий от «районщиков».

- Это включало в себя работу с предпринимателями, создание эстетики города, налоги… Иван Григорьевич Кляйн лично проводил совещания с главами районных администраций, чтобы вопрос был взят на контроль, - вспоминает Людмила Андреевна.

В 2015 году была издана первая схема, закрепляющая конкретные, хоть и временные, адреса тех же бочек с квасом. Предприниматели начали обращаться в администрацию района за предоставлением новых и новых участков. Тогда это все регулировалось в рабочем порядке, на совещаниях. Наконец в марте 2017 года вышел регламент (распоряжение под номером 229-р). Там предусматривалось внесение изменений в схему дважды в год.

- Но и эта схема была очень неудобной для работы, - признает экс-начальник отдела потребительского рынка. - Потому что у нас имелись и предприятия круглогодичного размещения, и сезонного. Много нареканий было со стороны предпринимателей. Особенно тех, кто занимался сезонной торговлей: менять схему только 2 раза в год было неудобно.

Четыре – лучше, чем два

Сторону обвинения интересовало, обращалось ли ОАО «Томское пиво» в 2017 году в администрацию Кировского района по вопросу размещения нестационарных объектов – квасных бочек, и в частности, требовалось ли им внесение изменений в схему?

- Конечно, постоянно обращались, - отвечала Людмила Андреевна.- И не только «Томское пиво».

А что касается «Томского пива», то Прохорова вспомнила не только количество объектов, которые предлагало разместить в схему это предприятие, но и предлагаемые адреса. Их было четыре. Это ул.Карташова, 35, пр.Кирова,37, ул.Нахимова, 34, ул.Елизаровых,13.

- Мы отдавали заявки от предпринимателей в отдел контроля землепользования и застройки нашей администрации, а специалисты уже делали свое заключение. Помню, что по двум адресам «Томскому пиву» дали добро – это Кирова,37 и Карташова,35. Остальные были под вопросом. Каждое место рассматривалось очень тщательно. Вместо адреса: Нахимова, 34 было предложено перенести объект на Нахимова, 36 или 38. Что касается Елизаровых,13, то на адрес выезжала комиссия, и там был отказ по четырем пунктам.

Как выяснилось, с чиновниками администрации плотно работали представители предприятий. От «Томского пива» - директор по рознице Людмила Горбунова.

- Она отрабатывала каждый участок с нами. И поскольку там не было возможности разместить, мы предложили другое место. Но они отказались от него. И этот участок не был включен в схему, - говорит Людмила Андреевна. - В итоге схема составлялась очень долго и вызвала нарекания со стороны предпринимателей. Особенно тех, кто торгует сезонной продукцией. Очень много жалоб было. И от «Томского пива» - тоже.

Прокурор хотел знать, обсуждала ли Людмила Прохорова со своим руководством проблемы, связанные с «Томским пивом»? Мне показалось, что Людмила Андреевна даже слегка обиделась:

- Почему только «Томского пива»? Мы обсуждали проблемы, которые возникали у всех предпринимателей, по всем вопросам внесения изменений в схему. Надо было пересмотреть этот нормативный акт. И его пересмотрели. После этого стали вноситься изменения в схему уже 4 раза в год – пошли навстречу сезонной торговле.

Диктат конца сезона

Людмила Прохорова очень подробно растолковала все нюансы процедуры размещения нестационарного торгового объекта в городе. Бочку с квасом на самом деле поставить на улице не так легко, как кажется! До момента заключения договора о размещении этого нестационарного объекта в среднем проходит около полутора месяцев. Это и выставление информации в сети интернет, на сайте, и публикация материалов в официальном сборнике материалов администрации Томска, и подача заявок предпринимателями. Если, к примеру, подано несколько заявок на одно место, то будет иметь место аукцион…

Вот и «Томское пиво» в 2017 году «словило» конкретную неудачу. Когда по прошествии необходимых процедур можно было наконец установить ту самую бочку с пенным напитком, уже заканчивался «квасной» сезон. А значит, бочки с квасом даже на самом лучшем месте – уже не выгода, а убыток. Поэтому как были поданы «Томским пивом» заявки на две точки, так они были и отозваны.

Адвокат Андрей Гривцов не мог удержаться от «фирменных» вопросов:

- При рассмотрении заявок ОАО «Томское пиво» вы или ваши начальники какие-либо преимущества этому предприятию предоставляли? - Нет, конечно.

- А процедура рассмотрения заявок «Томского пива» чем-либо отличалась от процедуры других предприятий?

- Нет.

- Поступали ли со стороны ваших руководителей указания ускорить процесс, удовлетворить заявку «Томского пива»?

- Нет, никогда.

- То есть в 2017 году «Томское пиво» так и не получило ни одного места для нестационарного торгового объекта?

- Не получило.

В это, может быть, кому-то трудно поверить, но это факт. А факт – упрямая вещь, даже если он касается бочки с квасом…