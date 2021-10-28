Этой осенью продукты пробьют новые дыры в семейном бюджете томичей

Каждый раз, посещая продовольственный магазин, покупатели делают трудный выбор – на что потратить деньги и не разориться! Фото: Олег УКЛАДОВ

Не секрет, что в мире сейчас разворачивается глобальный экономический «коронакризис», следствием которого является рост цен не только на энергоносители, различные товары, но и на продовольствие. Россию и Томскую область он задел пока по касательной, но мы можем попробовать спрогнозировать развитие ситуации.

Производители предупредили

Вот свежие факты. Еще в сентябре текущего года отечественные производители макарон начали бить тревогу. Пищевики заявили, что им не хватает твердых сортов пшеницы. Из-за засухи в Канаде и США упали урожаи, возник дефицит на мировом рынке. В России таких сортов пшеницы выращивается не так много. Зерно резко подорожало, это скажется на стоимости конечной продукции, предупреждают бизнесмены.

Но это не все, не так давно производители круп уведомили сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10–20% в ноябре. Причину они объяснили ростом стоимости сырья и упаковки, а также проблемами с урожаем в нашей стране. Заметим, что цены на гречку в томских магазинах и без того давно находятся на достаточно высоком уровне.

Цены на продукты постоянно растут…

Понятно, что основные и обязательные траты человека связаны с физиологическими потребностями. На первом месте – продукты, без которых люди жить не могут. Здесь есть определенные подсчеты, цифры и наблюдения, не только у работников статорганов и властей, но и у самих жителей Томска и региона.

Парадокс нашего времени: продуктовая корзина из года в год растет в цене, но… остается прежней. Фото: Евгения ГУСЕВА

Напомним, что в 2021 году в Томской области прожиточный минимум составляет 12 218 рублей на душу населения. При этом для трудоспособного населения он составлял 12 959 рублей, для детей – 12 927 рублей, для пенсионеров – 9 815 рублей. А условный минимальный набор в Томской области состоит из 33 продуктов в количестве, достаточном для здорового питания взрослого человека на протяжении месяца. Состав такой продуктовой корзины един для всей страны, а вот ее стоимость рассчитывается исходя из средних цен в магазинах того или иного региона. В Томской области такой минимальный набор продуктов в сентябре стоил 4 639,91 рубля.

Однако это мнение власти. Реальные подсчеты показывают несколько другие цифры. После опроса множества томичей сложилась следующая картина. В среднем один житель областного центра со средними доходами в месяц тратит на продукты от 5 до 15 тысяч рублей. Траты на продовольствие зависят от размера доходов, от качества покупаемых продуктов. Кто-то предпочитает деликатесы подороже, а кто-то сидит на молоке с хлебом. Заметим, многие наши земляки отмечают, что 2 года назад траты по этой статье семейного бюджета были на пару тысяч меньше.

А вот данные Томскстата за несколько последних лет, которые также подтверждают эти наблюдения. Итак, состав потребительских расходов домашних хозяйств по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. На продукты на одного человека в месяц жители Томской области тратили: в 2018 году – 4.649 рублей, 2019 году – 5.049 рублей, в 2020 году – 5.137 рублей.

Если вспомнить, что средняя начисленная зарплата в регионе 45 699.6 рубля, то вроде бы – немного, но надо помнить, что доход надо делить на несколько человек, прилично зарабатывать в семье вполне может только один человек. Да и начисленная зарплата – это вовсе не та, что выдают на руки, люди получают «чистыми» гораздо меньше. К тому же, идет ползучая инфляция, никто не отменял рост цен на продукты. Да, в нашем регионе за год он не такой большой, но за несколько лет уже ощутим!

Хлеб и мучные изделия остаются основными продуктами на столе во многих российских семьях. Фото: Виктор Гусейнов

Заметим, что в стране постоянно в условиях «коронакризиса» поднимаются цены на ЖКУ и бензин, а это сказывается на стоимости любой продукции, в том числе аграрной. Вернемся к данным Томскстата, в нашей области самые недорогие в Сибири сметана и масло. Зато говядина – свыше 400 рублей за 1 килограмм – выводит нас в лидеры СФО, что не радует.

Ситуацию немного спасает другое обстоятельство, которое трудно учитывать официальным органам. Надо понимать, что огромное количество наших земляков выращивают овощи на своих участках, кто-то любит собирать дикоросы, кто-то ходит на охоту и рыбалку, кто-то держит куриц, кроликов, другую живность. Все это тоже дополнительным привеском попадает в потребительскую корзину томичей!

Стоит упомянуть некоторые важные обстоятельства, о которых не часто говорят. Больше всего зерна и других продуктов в промышленном масштабе производит Северное полушарие планеты Земля. Тут в лидерах Китай, Индия, Россия, США, Канада, Европа, Украина, Пакистан, Турция. Однако снабжают они страны по всему миру. Кроме того, в Азии постоянно растет потребление продовольствия. Как ни крути, а прокормить миллиарды человек в Китае и Индии очень непросто.

Из всего сказанного выше очевидно, что рост цен на продукты продолжится. Ни в Томской области, ни в нашей стране, ни в мире нет силы, которая могла бы остановить этот глобальный процесс.