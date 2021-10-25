Коронавирус в Томске 25 октября 2021 года – региональный оперштаб вводит дополнительные ограничения

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 016, число умерших – 588 (+3 за сутки). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки 25 октября в Томской области общее число заболевших составило 46 664 человека. За минувшие сутки был выявлен 141 новый случай заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 016, число умерших – 588 (+3 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 20,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,08.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,08. Графика: Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 250,6. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.

В Томской области вводятся дополнительные ограничения

25 октября региональный оперативный штаб по предупреждению распространения СОVID-19 принял решение о дополнительных ограничениях в связи с установлением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

- Установленные на территории всей страны выходные дни требуют от нас дополнительных ограничений, - в частности, отметил губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. – У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, но развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, фудкорты станут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита.

Работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. В то же время с 30 октября не прекратят работу театры и филармония.

Региональный штаб обязывает работодателей с 30 октября перевести непереболевших и непривитых работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционный режим работы. Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования. Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября, так как для работников cлужб жизнеобеспечения, органов власти и правоохранительных органов выходных не будет.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 38 016, число умерших – 588 (+3 за сутки). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Рассчитываю, что томичи, жители всех городов и районов Томской области используют предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться, - сказал глава региона. – Для этого будут работать и мобильные, и стационарные прививочные пункты. Пожилым пациентам, болеющим на дому, с доставкой продуктов и лекарств вновь помогут волонтеры. Я прошу всех максимально воздержаться в нерабочую неделю от посещений людных мест в закрытых помещениях, от общения в больших компаниях и от путешествий. Нам нужно быстро нарастить коллективный иммунитет, разорвать цепочку заражений. Остановить эпидемию мы можем только вместе.