В Томске 24 октября прошел полуфинал детского конкурса «Принцесса Сибири – 2021». Фото: Ксения Высотина

В Томске 24 октября прошел полуфинал детского конкурса «Принцесса Сибири – 2021». Не конкурс красоты, а конкурс талантов – так определяют его суть организаторы. За звание главной сибирской принцессы борются девочки 6-12 лет из Томска, Новосибирска и Северска. Маленькая победительница получит в качестве главного приза не только корону, но и поездку на «Остров мечты» Диснейленд в Москве.

Фото: Ксения Высотина

Региональный и социальный конкурс «Принцесса Сибири – 2021» проходит в Томске уже во второй раз. Конкурс эксклюзивен тем, что физические возможности и социальный статус в нем – не главное.

– Мы считаем, что чужих детей не бывает. Девочки у нас все на одном уровне. И сироты обязательно должны принимать участие в таких конкурсах. Мы судим о детях не по красоте, а по тому, как они могут обаять. Сегодня у нас в конкурсе принимают участие девочки из детского дома, но вы вряд ли заметите разницу, потому что они также активно готовились, и мы им в этом помогали, – говорит Оксана Меликова, организатор.

Маленькие участницы c удовольствием демонстрировали свои способности и таланты: пели, танцевали, читали стихи, показывали акробатические этюды. Родители и гости праздника c замиранием сердца наблюдали за выступлением на сцене. Способности конкурсанток оценивало жюри.

Фото: Ксения Высотина

– Я помню, что сама волновалась год назад, как и эти девочки. Мне хотелось так же показать себя, свой номер, свою красоту. Могу сказать, что именно благодаря конкурсу я стала более открытой и уверенной, – рассказала Таисия Головня, 12 лет, победительница «Принцессы Сибири – 2020».

Фото: Ксения Высотина

В подготовке к конкурсу маленьким участницам помогали не только родители и наставники, но также и профессионалы. С девочками занимались вокалом, танцами, гимнастикой, даже обучали их азам дефиле и визажа.

Фото: Ксения Высотина

Конечно же, девочки-конкурсантки очень волновались. И это не удивительно – каждая борется за победу! Справиться с волнением им помогала активная поддержка родителей, опекунов и наставников.

Фото: Ксения Высотина

– Мы не собирались принимать участие, это получилось случайно. Однажды я выложила в Инстаграм видео, где я тайно снимала, как Даша танцует. Ее номер очень хорошо оценили подписчики. А потом нам написали организаторы конкурса и пригласили участвовать. Мы сначала спросили ребенка, и она с большим энтузиазмом согласилась, – поделилась с «КП-Томск» Ольга Васькина, мама участницы конкурса.

Фото: Ксения Высотина

Несмотря на боевой настрой маленьких участниц, в зале царила по-настоящему теплая и дружеская атмосфера. Девочки с удовольствием общались друг с другом и поддерживали выступающих громкими аплодисментами. Этот конкурс помогает конкурсанткам не только расширить круг общения, найти тех, кто будет вдохновлять, единомышленников и друзей, но и раскрывает для них новые знания о себе. Ведь участие предполагает выход из зоны комфорта, а это всегда точка роста.

Фото: Ксения Высотина

И пусть это фестиваль самодеятельного творчества, но уровень исполнения, эмоциональная искренность и уровень мастерства некоторых участниц достоин профессиональной сцены.

Фото: Ксения Высотина

– Мы понимаем, насколько важна социальная поддержка для таких мероприятий. Всегда очень интересно наблюдать за девочками, которые развиваются и раскрываются на конкурсах. Красота на сегодняшний день ассоциируется со здоровым, энергичным и жизнерадостным человеком, что невозможно без качественного и здорового питания. Именно это и является нашей основной целью, – пояснила Елена Кривогуз, руководитель отдела маркетинга компании «Деревенское молочко», генерального спонсора конкурса.

По словам организаторов, перед финалом с конкурсантками будет работать психолог, который в игровой форме поговорит с ними о том, что проигравших не будет и у каждой участницы – своя номинация. Ведь очень важно научить ребенка относиться к любым состязаниям философски.

Фото: Ксения Высотина

Финал конкурса уже совсем близко. 27 ноября на сцене Томского драмтеатра соберутся самые яркие сибирские звездочки. Перед жюри будет стоять сложная задача, ведь каждая конкурсантка по-своему талантлива.

Кстати, откроет праздничное мероприятие детский состав шоу-балета «Тодес». И это тоже эксклюзив, ведь знаменитый танцевальный коллектив обычно выступает лишь на своих концертах.