Коронавирус в Томске 22 октября 2021 года – число коек в респираторных госпиталях расширяется из-за роста числа зараженных

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 68 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 854, число умерших – 585 (+2 за сутки). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки 22 октября в Томской области общее число заболевших составило 46 216 человек. За минувшие сутки было выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 68 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 854, число умерших – 585 (+2 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 20,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,14.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,14. Графика: Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 217,7. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.

В горбольнице №3 и в ОКБ сокращен объем плановой медпомощи из-за расширения коечного фонда

Респираторные госпитали областной клинической больницы и больницы №3 Томска расширяют коечный фонд на 150 коек, сообщил оперштаб. Плановая медпомощь из-за этого приостановлена в отделении пульмонологии и ЛОР-отделении больницы №3, сокращен объем предоставляемой помощи в гинекологическом отделении ОКБ.

Напомним, в респираторном госпитале больницы №3 проходят лечение пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и пневмонией со средней степенью тяжести заболевания, в ОКБ – пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением COVID-19.

Как отметила Наталия Метелева, замначальника облздрава, помощь по профилю «пульмонология» и «гинекология» будет оказываться в терапевтических отделениях учреждений.

- Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 2 643 койки – уточнили в облздраве. - Действующими респираторными госпиталями остаются МСЧ №2, Томская районная больница, госпиталь на базе ТОКБ, Дворца зрелищ и спорта, роддома №4 и больницы №3. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

Плановая медпомощь приостановлена в отделении пульмонологии и ЛОР-отделении больницы №3, сокращен объем предоставляемой помощи в гинекологическом отделении ОКБ.

Томичей ждут в прививочных пунктах в выходные

С 15 по 22 октября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 11 759 человек, всего с начала вакцинации – 323 860 человек. Напомним, что сделать прививку могут жители Томской области от 18 лет и старше.

Оперштаб сообщает о том, что 23 и 24 октября томичи смогут привиться от новой коронавирусной инфекции с 10 до 18 часов в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) и в пункте вакцинации МСЧ-2 (Иркутский тракт, 156), а с 10 до 16 часов - в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116).

Кроме того, в субботу и воскресенье с 9 до 15 часов будет работать пункт вакцинации в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 10). Поставить здесь прививку можно по предварительной записи по телефону 8 (3822) 90-80-00.

В субботу, 23 октября, с 10 до 15 часов прививку от COVID-19 можно поставить в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 12); с 9 до 14 часов в отделах МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина 63/5).

Также 23 октября по предварительной записи можно вакцинироваться с 10 до 18 часов в межвузовской поликлинике (тел. 8(3822) 73-33-77, ул. Киевская,74); с 9 до 18 часов в поликлинике №4 (тел. 8(3822) 901-902, ул. 79 Гвардейской дивизии, 3/4); с 10 до 16 часов в поликлинике №8 (тел. 8(3822) 78-23-67, пр. Комсомольский, 62); с 9 до 14 часов в больнице №3 (тел. 8(3822) 904-304, ул. Нахимова, 3).