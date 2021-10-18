Коронавирус в Томске 18 октября 2021 года – о штаммах опасной инфекции и способах борьбы с ней

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 61 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 621, число умерших – 580 (+2 за сутки). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки 18 октября в Томской области общее число заболевших составило 45 601 человек. За минувшие сутки было выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 61 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 621, число умерших – 580 (+2 за сутки).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 16,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,24.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 207,9. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением оперштаба введена проверка QR-кода при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября обязательна вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.

В Томской области у подавляющего большинства заболевших «ковидом» выявляют его самый опасный штамм

За время пандемии в регионе выявлено 8 штаммов COVID-19. Индийский «дельта» -штамм обнаруживается в более чем 80% случаев, сообщила 18 октября главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина в прямом эфире в официальном аккаунте обладминистрации в Instagram.

- Зарегистрировано порядка 8 различных геновариантов коронавирусной инфекции. Из них в основном по 3-5% – испанского и южноамериканского происхождения. Что касается варианта «дельта», он составляет 81% из тех штаммов, которые мы определяли, - в частности, заявила она.

За время пандемии в регионе выявлено 8 штаммов COVID-19. Индийский «дельта» -штамм обнаруживается в более чем 80% случаев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный санврач региона напомнила, что у «дельта» - штамма летальность выше на 85%, и он на 64% заразнее исходного штамма коронавируса. Прививка – единственный способ снизить риск заражения, и, даже если вакцинированный человек все же подхватит опасную болезнь, она будет протекать легче. Не случайно с 15 октября в Томской области введена обязательная вакцинация для представителей ряда профессий и студентов – доля последних в числе поставивших прививку составляет лишь 20%.

О вакцинации в регионе

Прямой эфир в Instagram-канале обладминистрация, в том числе, посвятила вакцинации от коронавируса и новым ограничительным мерам, ответив на вопросы жителей. В настоящее время вакцинация официально признается единственно действенным способом препятствовать распространению коронавируса, рост которого отмечается на территории области.

Напомним, в постановление регионального управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от 15. 10. 21 г. введены студенты, поскольку регион занимает третье место в стране по их количеству на 100 тыс. населения, а вакцинация среди данной социальной группы составляет чуть больше 20%. Несколько вопросов властям было задано непосредственно представителями студенчества.

Как быть тем студентам, у которых медотвод? Будут ли их отстранять от занятий? Вопросы не праздные. Вот что ответила главный санврач Томской области Ольга Пичугина:

- Вопрос со студентами мы сейчас решаем. Они находятся на дистанционном обучении, но, тем не менее, многие проживают в общежитиях, где передача коронавирусной инфекции очень доступна, - в частности, сказала она. И добавила: коронавирус в регионе «молодеет» – заболеваемость среди студентов и школьников, а также преподавательского состава у нас высока.

В настоящее время вакцинация официально признается единственно действенным способом препятствовать распространению коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительные больничные койки не проблема. Главное – не допускать роста числа зараженных коронавирусом

В Томской области вновь суточное количество заболевших превышает 130 человек. В случае необходимости для пациентов с COVID-19 могут развернуть дополнительные койки в специализированных стационарах, рассказала в прямом эфире в Instagram замгубернатора по социальной политике Алена Левко.

- В нашем регионе для пациентов с COVID-19 развернуто порядка 2,5 тысяч коек. В том числе, порядка 260 оборудовано аппаратами ИВЛ. Увеличить количество коек можно еще на 40%. Их в этом случае будет свыше 4 000. Но не хотелось бы, чтобы пришлось это делать, – отметила Алена Левко.

По ее словам, в настоящее время отмечается рост заболеваемости COVID-19. Из-за этого растет и нагрузка на скорую помощь. Количество обращений составляет порядка 1300 в сутки. Единственным способом остановить рост заболеваемости коронавирусом вице - губернатор назвала вакцинацию.

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