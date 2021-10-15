Коронавирус в Томске 15 октября 2021 года – в регионе пункты вакцинации ждут непривитых жителей

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 389, число умерших – 576. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки 15 октября в Томской области общее число заболевших составило 45 195 человек. За минувшие сутки было выявлено 132 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 389, число умерших – 576.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 23,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

Коэффициент распространения коронавируса за сутки составил 1,1. Графика: Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,5.

В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С 8 ноября решением главы региона введена проверка QR-кодов при посещении жителями заведений общественного питания; с 15 ноября – кинотеатров, театров, музеев, других мест массового пребывания людей. С 15 октября введена обязательная вакцинация медиков, учителей, сотрудников органов внутренних дел, госслужащих, работников сферы услуг и других социальных профессий.