С помощью современных материалов и эффективных технологий

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День работников дорожного хозяйства в России не случайно отмечается в октябре, когда близится к завершению ремонтно-строительная кампания. Сейчас уже сдаются последние объекты, объявляются аукционы на предстоящий период.

Для Сибири в целом и в частности для Томской области с ее огромной территорией, суровым климатом и сложным рельефом строительство дорог всегда было сопряжено с немалыми трудностями. Но в последние годы пусть не сразу, но ситуация меняется к лучшему. Существенную роль в этом сыграла реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Только в 2021 году по дорожному нацпроекту в регионе должно быть отремонтировано 200 километров областных дорог. По данным обладминистрации, финансирование работ составило беспрецедентную сумму - 3,5 млрд рублей. Всего за два последних года в нормативное состояние в целом по региону было приведено 30% дорог, в Томской агломерации - 70%.

В 2022-м Томская область в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планирует привести к нормативу еще 240 километров автотрасс региональной сети. Заказчик уже приступил к аукционам по определению подрядных организаций. Работы будут вести в Томском, Шегарском, Бакчарском, Чаинском, Верхнекетском, Зырянском и Парабельском районах. Также предстоит отремонтировать три участка трассы Томск - Каргала - Колпашево в Шегарском, Молчановском и Колпашевском районах.

К настоящему времени подрядные организации определены по пяти объектам: Томск - Каргала - Колпашево (64,5 - 77,5 км, 183 - 214 км, 277 - 289,4 км); Бакчар - Подгорное - Коломино (77,9 - 98 км); подъезд к селу Корнилово и деревне Аркашево (9,4 - 15,5 км), Томский район; участок река Обь - Мельниково (0 - 9,8 км), Шегарский район; Могильный Мыс - Парабель - Каргасок (110 - 117,5 км), Парабельский район.

- В задачи нацпроекта «Безопасные качественные дороги» входит ремонт не только улично-дорожной сети агломераций, но и региональных автотрасс. Мы приводим в нормативное состояние наиболее проблемные участки дорог регионального значения, - отмечает заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. - Ремонтные работы ведутся с применением современных материалов и эффективных технологий, что увеличивает долговечность дорожной одежды и межремонтные сроки.

Добавим, что сейчас Томская область продолжает ремонт трассы Томск Аникино - Ярское. Участок протяженностью 17,9 км будет приведен в нормативное состояние благодаря 340 млн рублей из федерального бюджета, дополнительно выделенным региону.

Общий объем исполнения работ на объекте составляет около 70%. Подрядчик выполнил на всем протяжении участка устройство нижнего слоя покрытия и приступил к укладке верхнего. Дорожники укрепляют обочины щебеночно-песчаной смесью, ремонтируют водопропускные трубы и остановки общественного транспорта. По завершении основных работ специалисты установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесут разметку.

Срок сдачи объекта намечен на 2022 год, однако подрядная организация - ГУП ТО «Областное ДРСУ» - планирует ввести участок этой осенью. Так что свой профессиональный праздник многие дорожники, скорее всего, встретят на рабочих местах, на ремонте еще одной томской автотрассы.