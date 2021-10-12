Коронавирус в Томске 12 октября 2021 года – общее число заболевших превысило 44,7 тыс. человек

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 212, число умерших – 573. Фото: Ксения Высотина

На утро 12 октября в Томской области общее число заболевших не изменилось и составило 44 715 человек. За минувшие сутки было выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 212, число умерших – 573.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 19,6 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09.

Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09. Графика: Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,5. В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.