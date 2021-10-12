Тело человека, найденного в пригороде Томска, не имеет признаков насильственной гибели

Останки тела мужчины, найденные в пригороде Томска, не имеют признаков насильственной смерти, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Останки человека (мужчины), которые были найдены 10 октября в лесу близ пос. Аникино, на данный момент частично скелетированы и мумифицированы. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Томской области.

- Останки тела мужчины частично скелетированы и мумифицированы, признаков насильственной смерти при визуальном осмотре не обнаружено. Назначена судебно- медицинская экспертиза на предмет установления причины смерти и давности ее наступления, – отметили в следственном управлении региона.

Специалисты также уточнили: сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего. После проверки будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 10 октября, волонтеры, убиравшие мусор в лесу около пос. Аникино, обнаружили тело погибшего человека. СК начал проверку.