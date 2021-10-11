Томские волонтеры обнаружили тело человека в пригородном лесу

В пригороде Томска в воскресенье волонтеры обнаружили труп человека, его личность устанавливается, сообщили представители регионального СУ СК РФ. Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 11 октября, в соцсетях появилось сообщение о том, что волонтеры обнаружили накануне в лесу рядом с Аникино труп. Личность погибшего не установлена, сообщила «КП-Томск» сотрудник пресс-службы регионального СУ СК РФ Елена Лебедева.

Уточним, что со слов представителей СУ СК, труп нашли волонтеры фонда БФ «Защита Лесов Сибири» во время уборки мусора в лесу в поселке Аникино. «На место были вызваны правоохранительные органы», – сообщается в социальных сетях.

По информации сотрудницы пресс-службы СК, в настоящий момент ведомство проводит проверку, личность умершего пока не установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза. «Тело найдено с признаками гнилостных изменений, утверждать о том, какова причина гибели, в настоящий момент невозможно. Проводятся следственные мероприятия», - отметила Елена Лебедева.