Что носить осенью 2021: томский стилист рассказала о 7 главных трендах сезона

Несмотря на серую картину за окном, это не всегда депрессия и унылость.

Осень – прекрасное время года. И в Томск она приходит неожиданно быстро. Но, несмотря на серую картину за окном, это не всегда депрессия и унылость. Ведь это еще и возможность носить уютные вещи и составлять многослойные наряды. А потом во всем этом пить кофе, гуляя где-нибудь в Лагерном саду. Что носить осенью? «КП-Томск» пообщалась со стилистом Татьяной Филипповой, которая специально для наших читательниц составила список трендов, которые помогут вам выглядеть в новом сезоне не только стильно, но и комфортно.

Тренды

Пэчворк. Весьма интересный в использовании тренд – образы с вещами, сшитыми из лоскутков, не могут остаться незамеченными. Поэтому с ними лучше быть осторожнее: главное, знать меру и комбинировать с простыми базовыми предметами гардероба.

Плиссе. Давно полюбившийся предмет гардероба снова набирает популярность. Однако если раньше юбка-плиссе использовалась в женственных и романтичных образах, то теперь носим ее абсолютно со всем – со спортивными топами и футболками, романтичными блузами и классическими рубашками, с грубыми ботинками, казаками, сапогами-трубами. Для модниц рекомендую обратить внимание на юбки с ассиметричным подолом или абстрактным принтом.

Шахматная доска. Одним из главных принтов сезона осень-зима 2021 стала шахматная доска. Монохромное черно-белое сочетание позволяет комбинировать «шахматные» вещи с любыми оттенками и принтами.

Винтажные шубы. Именно те, что носили мамы и бабушки, – объемные, тяжелые, натуральные. Преимущество таких шуб в том, что найти их можно в винтажных бутиках или ресейл-платформах, не прибегая к помощи бесконечно добывающих мех фабрик и меховых производств. А стилизуем их в духе Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе»

Яркое пальто. Точно поможет поднять настроение в серые будни. Зеленый и синий – бессменные фавориты еще с летнего сезона. Также обратите внимание на желтые, оранжевые и лаймовые оттенки.

Косынки и капоры. Настоящее спасение для тех, кому шапки изрядно надоели – довольно свежий тренд, который помогает сохранить прическу в зимнюю стужу.

«Бабушкина» вязка. Ажурная, «косами», в цветочек или полоску – чем более ручной выглядит вещь, тем она хитовее.

Универсальной гардеробной базы для всех нет, говорит наша собеседница, есть только наиболее сочетаемые вещи.

– Из осенних – это пальто свободного кроя в длине миди, прямые брюки из плотного материала или кожи, свободные свитера и джемперы, ботинки на массивной подошве, – добавила Татьяна.

Но если вам все же хочется разбавить гардероб трендами, то сюда же можно добавить юбку-плиссе, трикотажное платье и мини-юбку – уже получается хорошее количество образов на осень.

– Обувь выбираем исходя из имеющегося гардероба: для более женственных и романтичных подойдут сапоги-трубы или ботильоны. Для смелых сочетаний – ботфорты, – продолжает стилист.

Если вам все же хочется более комфортных образов, то прекрасная пара как для юбок, так и для брюк – ботинки на массивной подошве, жокейские сапоги или челси.

Погоду в Сибири очень сложно предугадать. С утра осеннее солнышко и пригреть может, а к вечеру до минус 20 ударить. Поэтому мы всегда стараемся быть начеку и одеваемся как можно теплее и многослойнее. Чтобы не прибавить себе лишних килограммов многослойностью, нужно придерживаться некоторых правил:

– уверенная длина миди всегда стройнит, это правило касается и верхней одежды;

– приобретая «дутую» куртку, стеганую куртку или пуховик, не берите слишком «воздушный» вариант, выбирайте ту куртку, в которой прослойка воздуха и наполнителя не слишком объемная;

– монохромные образы визуально стройнят;

– обувь должна быть соразмерна фигуре: если вы выбираете объемный верх, сбалансируйте низ с помощью массивной обуви;

– избегайте лишних «горизонталей»: если из-под верхней одежды виднеется подол юбки, затем открывается ножка, а после начинается обувь – обильное количество «резаных» частей тела горизонталями делает образ раздробленным, а силуэт более приземистым.

Ну а что касается головного убора, то в этом сезоне тренд – капор и косынка. Но мы понимаем, что тренды – это не про всех. Поэтому вы не прогадаете, если приобретете базовый вариант – шапку-бини, или «тыковку», как называют ее в народе. Сочетается она со всем, от классического пальто до спортивной куртки. И, пожалуй, давно уже стоит попрощаться с устаревшими шапками с обилием стразов, бусин, жемчужин и люрекса.