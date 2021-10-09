В погоне за пьяным трактористом в Томске участвовало пять экипажей ДПС

Тракторист поддал газу в районе ул. Лазо (возле ТЦ "Спектр") и думал скрыться в ближней лесополосе, однако его задержали патрули ДПС. Стоп-кадр видео очевидцев.

Полиция Томска после непродолжительной, но опасной погони задержала водителя трактора, который, предположительно, находясь в пьяном состоянии, разъезжал по городу, сообщило в субботу региональное управление МВД «ВКонтакте». Очевидцы в соцсети утверждают: нарушителя преследовало пять экипажей ДПС.

В пресс-службе отметили, что 9 октября около 10.13 в дежурную часть поступило сообщение о том, что по Томску едет трактор под управлением водителя, находящегося, предположительно, в состоянии опьянения.

Ориентировку оперативно передали в ДПС. Тем временем средство транспорта заметили на Иркутском тракте.

«Тракторист проигнорировал требование сотрудников УГИБДД остановится. Он попытался скрыться, но уже 10 минут спустя водитель 1992 года рождения был задержан в лесополосе на ул. Мичурина», – уточнили инспекторы.

По словам очевидцев, обсуждавших погоню в соцсетях,в операции по задержанию участвовало пять экипажей ДПС.