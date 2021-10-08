Коронавирус в Томске 8 октября 2021 года – от новой инфекции можно вакцинироваться в выходные

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 47 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 021, число умерших – 573 (+2 за минувшие сутки, причины смерти пациентов установлены). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 8 октября в Томской области общее число заболевших составило 44 422 человека. За сутки было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 47 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 37 021, число умерших – 573 (+2 за минувшие сутки, причины смерти пациентов установлены).

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом, свободно 21,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом, свободно 21,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Графика: ресурс Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 декабря. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 203,2.

Медики о том, как правильно вакцинироваться

В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. В предстоящие выходные в Томске будут открыты 6 мобильных прививочных пунктов.

По информации оперштаба, вакцинация проводится бесплатно всем желающим в возрасте старше 18 лет.

одновременно прививаться от гриппа и коронавируса нельзя, необходимо выдержать интервал не менее месяца. Фото: Ксения Высотина

Только в субботу, 9 октября, с 10 до 15 час. привиться можно в библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14).

Другие 5 пунктов вакцинации будут работать оба выходных: с 13 до 20 часов - на первом этаже ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б); с 10 до 15 часов - в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов - в МСЧ № 2 (Иркутский тракт, 156);

с 10 до 16 часов - в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116).

Кроме того, получить прививку от COVID-19 можно в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105). Предварительная запись по тел. 8 (3822) 90-80-00.

Медики напоминают: одновременно прививаться от гриппа и коронавируса нельзя, необходимо выдержать интервал не менее месяца.

Ревакцинацию в регионе прошли почти 29 тысяч жителей

Те, кто заботится о здоровье, предпочитают профилактику заболеваний, а не их лечение. По сообщению Томского облздрава, повторно привились от новой коронавирусной инфекции 28 895 жителей области, из них 6 570 – люди в возрасте старше 60 лет.

- Повторная вакцинация от COVID-19 проводится любым из зарегистрированных в России препаратов. Предпочтительна для такой прививки, как и для вакцинации уже переболевших, однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». В регион поступило более 74 тыс. доз препарата, его достаточно во всех прививочных пунктах, - в частности, отметил Сергей Дмитриев, начальник облздрава.

Повторно привились от новой коронавирусной инфекции 28 895 жителей области, из них 6 570 – люди в возрасте старше 60 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он напомнил, что повторно от COVID-19 можно прививаться через 6 месяцев после первичной иммунизации.

Также Дмитриев уточнил: первичную вакцинацию в Томской области прошли 306 148 человек, завершили иммунизацию 287 758 жителей. За прививочную кампанию в регион поступило 449 351 доз вакцины от коронавируса.