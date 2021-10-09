Вадим Чиркин: «Томские медведи стали «мусорщиками» и нахлебниками благодаря людям»

С 1 октября по 10 января 2022 года в регионе открылся охотничий сезон на взрослых особей лося и на пушных зверей – зайца, лису, бобра, выдру, ондатру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Охота на таежного зверя для кого-то хобби, для кого-то средство наживы. Кто-то находит в этом способ прокормиться: экономический кризис заставил жителей томской глубинки смазать ружья. Это, в частности, подтвердил Вадим Чиркин, заместитель начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Он поделился и другими фактами, а также цифрами, которые касаются условий сезона осенней охоты-2021.

Целясь в лося, можно убить человека

С 1 октября по 10 января 2022 года в регионе открылся охотничий сезон на взрослых особей лося и на пушных зверей – зайца, лису, бобра, выдру, ондатру. Через месяц вплоть до 28 февраля будет разрешена охота на соболя, белку, норку, рысь, росомаху и диких северных оленей.

Охотникам надо иметь разрешения на добычу, ношение и хранение оружия, охотбилет и путевку, если они собираются в закрепленные охотничьи угодья. Также важно соблюдать правила техники безопасности (ТБ) при коллективных выездах, чтобы избежать роковых непоправимых случайностей – охотоведам известны ситуации, когда вместо лосей от выстрелов погибали родственники, близкие любителей охоты (стрелять «в цель» при первом же шуме или шорохе по ТБ нельзя, что соблюдают, увы, не все).

В 2021 году губернатор установил лимит добычи лося в количестве 2 249 особей от общей численности в 46 200 голов. Фото: В. Доронин, пресс-служба администрации Томска.

Как отметил замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадим Чиркин, в 2021 году губернатор установил лимит добычи лося в количестве 2 249 особей от общей численности в 46 200 голов (норматив допустимого изъятия этих животных по закону составляет 3-8%). Он сообщил также, что число копытных в регионе год от года растет: за последние 5 лет оно увеличилось на 152%.

Чиновник уточнил: распределение разрешений на лосиную охоту идет в порядке очередности. В ближайшее время на портале Госуслуг для удобства томичей появится новая опция: можно будет подать заявку на производство охоты онлайн.

Почему медведи стали подходить к жилью

Как сообщалось ранее, в 2021 году в пригороде Томска участились случаи появления медведей. С чем это связано?

По словам Вадима Чиркина, практически из всех районов области в департамент охотничьего и рыбного хозяйства поступали сигналы о посещении сел косолапыми: их заметили в 12 муниципальных образованиях, подав заявки на регулирование численности медведей. Больше всего обращений – 11 – принято из Томского района.

– Мы обследовали обозначенные места, отпугивали медведей, но все же пришлось прибегнуть к крайним мерам. Так, в Томском районе был добыт один медведь, в Александровском – 5. В целом, на регулирование их численности направлены решения для отстрела 57 особей, в настоящий момент добыто 17 медведей. – сказал замглавы облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства. - Этот вопрос находится на контроле охотоведов.

Медведей в 2021 году заметили в 12 муниципальных образованиях Томской области, подав заявки на регулирование их численности. Фото: сайт облдепартамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Почему медведей все чаще замечают вблизи человеческого жилья? По мнению специалистов, нужно изучать, что мешает зверям спокойно жить в лесу: это может быть отсутствие корма, нарушение защитных факторов, иных условий. Свое влияние на ситуацию оказывает антропогенная деятельность – вырубки в тайге, браконьерство.

Мусорные свалки – бич, с которым сталкиваются контрольно-надзорные структуры в каждом втором-третьем случае появления медведей, идущих на запах. Сам по себе медведь осторожен и адаптивен к условиям обитания. Поэтому прикармливать на трассах этих зверей нельзя: потеряв чувство опасности, мишки не будут воспринимать человека как реального соперника. «Медведи стали «мусорщиками», нахлебниками, в чем есть вина жителей», – пояснил Вадим Чиркин.

За погибших в ДТП волка и глухаря заплатили страховщики

Отдельно рассмотрим тему браконьерства. Одной из его причин охотоведы называют ухудшение материального положения жителей, особенно в отдаленных от Томска муниципальных образованиях, где дикое копытное животное может служить источником пропитания. В то же время, браконьерство – не массовое явление для региона.

– Мы выявляем правонарушения ежегодно. Но все меньше обеспеченных охотников на дорогом автотранспорте и с дорогим оружием выявляется в числе браконьеров. Сейчас проще и дешевле купить разрешение, чем нарушать закон. Лет 5 назад мы выдавали их порядка 30 000, сейчас количество документов на охоту превышает 40 000 экземпляров, – подчеркнул Чиркин.

В 2021 году департаментом установлено 112 административных правонарушений, в бюджет поступило 54,5 тыс. руб. штрафов. Возбуждено 7 уголовных дел по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Общая сумма исков – 3 млн 480 тыс. руб.

Охотиться - не значит браконьерствовать. Незаконная охота нехарактерна для Томской области. Фото: Анна СЕМИНА

Чтобы возбудить уголовное дело против нарушителя, ему достаточно причинить природе ущерб на сумму от 40 000 руб. За отстрел лосей браконьер автоматически становится преступником. Ущерб в этом случае составляет минимум 80 000 руб. С учетом повышающих коэффициентов сумма может доходить до одного миллиона рублей. За этот год установлено шесть случаев незаконной охоты на лосей, три – на сибирскую косулю, а также два случая незаконной добычи бурых медведей.

Очень плотно расследуются департаментом ДТП с участием животных. Составленные по фактам их гибели под колесами транспорта иски предъявляются страховым компаниям в рамках полисов ОСАГО к возмещению убытков. По имеющейся информации, подобных заявлений было подано в суд порядка 20 за последние два года. В 2021-м в производстве находится 8 административных дел. В основном в ДТП попадают лоси и сибирские косули. В прошедшем году, кроме них, участниками аварий стали волк и глухарь в Каргасокском районе.

– Как показывает практика, страховщики добровольно оплачивают такие иски. Однако расследовать столь специфические дорожно-транспортные происшествия и устанавливать виновных непросто, – добавил Вадим Чиркин.

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