Седьмого октября Томск отмечает свой 417-й день рождения

«КП-Томск» напоминает некоторые факты из истории основания нашего любимого города. Фото: 2ГИС

Свой день рождения Томск отмечает 7 октября. Предполагается, что 417 лет назад на территории будущей столицы губернии, а затем областного центра был возведен первый деревянный острог. По такому поводу «КП-Томск» напоминает некоторые факты из истории основания нашего любимого города.

XVII век

По приказу русского царя Бориса Годунова была построена крепость, благодаря которой распространилась власть российского государства и была обеспечила защита живущим здесь народам, например, эуштинским татарам.

К 27 сентября 1604 года (по старому стилю) строительство Томского острога было завершено. В первые годы он имел оборонительное значение и служил для защиты от набегов кочевников, но со временем приобрел значение как центр освоения Сибири. Так функции ключевого города в Сибири перешли от Тобольска к Томску.

К 1648 году первая крепость пришла в негодность, и на южном мысе Воскресенской горы, возвышающейся над правым берегом Томи, в 60 километрах от ее впадения в Обь и недалеко от устья речки Ушайки, был выстроен новый острог. В течение XVII века Томск стал важным стратегическим военным центром, который обеспечивал безопасность местного населения.

Предполагается, что 417 лет назад на территории будущей столицы губернии, а затем областного центра был возведен первый деревянный острог. Фото: Музей истории Томска

XVIII век

В следующем столетии набеги кочевников прекратились, и Томск потерял свое оборонительное значение. После этого он становится в основном местом ссылки.

Старинный сухопутный маршрут из европейской России через Сибирь к границам Китая, начинавшийся в Москве, прошел также через Томск. После его создания наш город стал важным центром транзитной торговли, и в 1738 году здесь возникает ямская служба.

XIX век

К началу XIX века город вырос до статуса регионального административного центра и в 1804 году стал столицей огромной территории. В 1819-м сюда приезжал русский общественный и государственный деятель, реформатор Михаил Сперанский, который отозвался о Томской губернии нелестным образом.

– Худое управление сделало из нее сущий вертеп разбойников. Если бы в Тобольске я отдал бы всех под суд, то здесь оставалось бы уже всех повесить, – заявил он.

В начале XIX века для будущего города был создан генеральный план. Проект предполагал существенное увеличение площади городской территории. Начиная с конца 1830-х, население Томска быстро росло, во многом благодаря увеличивающейся золотодобыче в Сибири.

Уже во второй половине XIX – начале XX века Томск являлся одним из центров идеологии сибирского областничества. Ранней весной 1917 года в губернском центре были созданы первые общественные органы – советы депутатов.

В 1917-м, в промежутке между Февральской и Октябрьской революциями, на сибирской конференции общественных организаций в Томске было принято «Постановление по вопросу об автономном устройстве Сибири».

Первая станция города. Фото: Архив начала 20 века

Советский период

В военное время в Томск было эвакуировано около 30 предприятий из европейской части России, которые и стали основой промышленности города. За годы Великой Отечественной войны объем промышленного производства в Томске значительно увеличился.

Изменился и его административный статус: 13 августа 1944 года была образована Томская область, и наш город стал региональным центром.

Наши дни

Сегодня Томск является одним из крупных научных и образовательных центров. В городе размещается 6 университетов, и студенты из разных стран готовы преодолевать любые расстояния, чтобы получить здесь образование.

Еще одна особенная черта Томска – это деревянное зодчество. Именно здесь сохранились деревянные строения конца XIX – начала XX века, превратившие город в музей под открытым небом.

Современный Томск сейчас. Фото:2ГИС

«Комсомолка» с удовольствием присоединяется к поздравлениям с днем рождения родного нам Томска!