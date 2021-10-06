Кооператив «Бакчарский фермер»: в объединении - успех и сила

Проект включает два этапа - строительство молочного цеха мощностью до 1,5 тонны в сутки и приобретение модульной линии убоя скота. Фото: Из личного архива героя публикации

В сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив (СППК) «Бакчарский фермер» вошли девять КФХ и два личных подсобных хозяйства, расположенных в деревне Вавиловка, селах Бакчар и Большая Галка. В современном молочном цехе сегодня производят пастеризованное и топленое молоко, сметану, сливки, творог, кефир, «снежок», масло, ряженку и даже йогурты с жимолостью. В планах - выпуск сыров. И, конечно, все это - на основе свежего молочка от местных буренок.

Всего за год председателю кооператива Татьяне Недрогайловой удалось сделать «Бакчарский фермер» узнаваемым в Томске брендом. Фото: Из личного архива героя публикации

Проект сельхозкооператива «Бакчарский фермер» в 2019 году получил государственную поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». Фермерам был предоставлен грант - 23,5 млн рублей на развитие материально-технической базы.

Общая стоимость проекта составляет почти 39,2 млн руб. Он включает в себя два этапа - строительство молочного цеха мощностью до 1,5 тонны в сутки и приобретение модульной линии убоя скота,

- Кооперация для фермера - это самая короткая дорога от поля или фермы к прилавку. В одиночестве выдержать требования покупателей и стандарты рынка очень сложно, - считает замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. - Участники бакчарского кооператива это хорошо понимают. Для успешной работы необходимо отработать весь механизм взаимодействия. Каждый член кооператива должен соблюдать технологическую и трудовую дисциплину - в поставках, объемах, качестве сырья.

Сегодня участникам СППК «Бакчарский фермер», как показывает практика, все эти условия соблюдать удается. В связи с этим увеличивается и количество торговых точек в городе и области, где представлены их продукты.

Вся продукция «Бакчарского фермера» произведена на основе свежего молочка от коровок из сел и деревень Бакчарского района. Фото: Из личного архива героя публикации

- Продукция у этих ребят отличная, всегда свежая и вкусная. Жаль, что ее не так много, как хотелось бы, - отмечает директор АО «Дубровское» Геннадий Сергеенко. У одного из крупнейших хозяйств региона, кстати, есть собственная сеть магазинов фермерских продуктов «Дубрава», и они, по словам Геннадия Николаевича, с удовольствием сотрудничают с «Бакчарским фермером». В Томске, помимо «Дубравы» на пр. Комсомольском, 57, и ул. Учебной, 8, продукцию кооператива сегодня можно приобрести в магазине «Мясницкий» на ул. Гагарина. 31, на Фрунзенском рынке в павильоне ИП Русских, в ТЦ «Спектр» у ИП Голещихиной и на Кулагинском рынке. В планах - доставка молочка, масла, творожка и йогуртов по заказам online.

- В конце 2020-го года мы завершили второй этап проекта - установили убойную линию, - рассказывает председатель СППК «Бакчарский фермер» Татьяна Недрогайлова. - Сейчас достраиваем цех по производству мясной продукции, будем расширять ее линейку.

Саму Татьяну Григорьевну на одном месте застать невозможно: всего за год ей удалось сделать «Бакчарский фермер» узнаваемым в Томске брендом. Но вот что интересно: развитию фермерства на селе вообще и кооперативному движению, в частности, активно способствует ее дочь, Валерия Недрогайлова. Студентка первого курса Томского сельхозинститута по направлению «агроинженерия», на днях она одержала победу в конкурсе, организованном региональным отделением «Российского союза сельской молодежи». Конкурс назывался «Томское село - территория для предпринимательских, инновационных и научных достижений молодежи», а номинация, в которой Валерия защищала свой проект, - «Предпринимательство, инновационная деятельность сельской молодёжи - как фактор устойчивого развития сельских территорий».

Имея практический опыт работы в «Бакчарском фермере», Валерия Недрогайлова в своем докладе о создании привлекательных условий для молодежи на селе убедительно доказала, что с привлечением этой самой молодежи агробизнес может иметь определенную прибыль.

- Молодежь более активна и мобильна, имеет нестандартные решения некоторых вопросов, - считает она. - Может принимать участие в выездной торговле, распространять рекламные буклеты, активнее пользоваться интернет- ресурсами. Может зарабатывать на массовых праздничных мероприятиях. А также молодые люди могут создавать фермерские хозяйства, вступать в кооперацию и участвовать в конкурсе «Агростартап». Тем самым, могут зарабатывать сами и увеличивать материально-техническую базу кооператива.

Дочь председателя «Бакчарского фермера» Валерия Недрогайлова смотрит в будущее села с оптимизмом. Фото: Из личного архива героя публикации

- Я уверена, что сельское хозяйство будет процветать, и для многих молодых людей станет привлекательным так, как стало для меня, - говорит Валерия Недрогайлова. Учитывая такой настрой яркого представителя сельской молодежи и продолжателя семейного дела, у кооператива «Бакчарский фермер» все только начинается.

По вопросам поставок свежей продукции СППК «Бакчарский фермер» обращайтесь по тел. +7 905 990-43-05.