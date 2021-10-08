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Губернские новости8 октября 2021 10:00

Истории подвигов бойцов 166-й стрелковой дивизии

Наши земляки были людьми разных возрастов и профессий, но всех их объединяло стремление отстоять Родину и победить врага
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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С 1941-го по 1945 годы с Томской земли были призваны 129 187 человек, из них более 70 тысяч погибли.

С 1941-го по 1945 годы с Томской земли были призваны 129 187 человек, из них более 70 тысяч погибли.

Вызвал огонь на себя

Кадровый военный РККА Иосиф Войцеховский нес службу сначала в Восточной Сибири. В 1929 году участвовал в боях на КВЖД. В 1940 году майор Войцеховский приехал в Томск. В июне 1941-го офицер отправился на фронт в должности командира батальона 423-го стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии.

С первого дня боевых действий батальон Войцеховского показал себя одним из лучших подразделений воинской части. Нередко Иосиф Ананьевич личным примером увлекал бойцов в атаку. В августе 1941-го он совершил свой бессмертный подвиг. В ночь с 3 на 4 августа в окрестностях города Ярцева командный пункт, где находился командир батальона Войцеховского с горсткой воинов, был атакован танками противника. Когда стало понятно, что прорвать кольцо врага невозможно, Войцеховский вызвал огонь на себя. Ураганным огнем танки были уничтожены. За свой подвиг И.А. Войцеховский в марте 1942 года посмертно был награжден орденом Ленина. О его поступке сообщала советская пресса.

Войцеховский Иосиф Ананьевич, командир батальона 423-го стрелкового полка 166-й дивизии. Источник фото: elib.tomsk.ru

Войцеховский Иосиф Ананьевич, командир батальона 423-го стрелкового полка 166-й дивизии. Источник фото: elib.tomsk.ru

До последнего патрона

Николай Коломентьев был призван в ряды РККА в июне 1941 года из села Коларово Томского района. Прикрывая на переправе через реку наши части, пулеметчик уничтожил более ста фашистов и вел огонь до тех пор, пока не закончились патроны. Заметив это, водитель одного из немецких танков направил машину на окоп, «заутюжив» в нем бойца гусеницами.

Почти 70 лет красноармеец Коломентьев числился в списках пропавших без вести. В июле 2009-го в ходе поисковых работ в районе урочища Враково поисковыми отрядами были найдены останки бойца, у него оказался смертный медальон Николая Васильевича Коломентьева. В течение двух месяцев, благодаря усилиям поисковиков, были найдены родственники бойца, проживающие в Томске. В сентябре 2009 года останки Н.В. Коломентьева с воинскими почестями перезахоронены в городе Ярцево Смоленской области.

Коломентьев Николай Васильевич, красноармеец 166-й стрелковой, уроженец села Коларово Томского района. Источник фото: sledcom.ru

Коломентьев Николай Васильевич, красноармеец 166-й стрелковой, уроженец села Коларово Томского района. Источник фото: sledcom.ru

В рядах партизан

Многие воины-сибиряки внесли свой вклад в партизанское движение на Смоленщине. В отряде имени Суворова 2-й Вадинской бригады было 14 человек из 166-й стрелковой дивизии, среди них наши земляки: командир отряда старший лейтенант из 499-го артиллерийского полка Н.А. Бычков, младший лейтенант Г.В. Ернаков и старшина В.Н. Фролов. Командиром отряда «За Родину» 3-й Вадинской бригады был также томич Сергей Дагаев, бывший литейщик, комсорг завода «Металлист» (ТЭМЗ). Вместе с ним сражались воентехник К.А. Бахтин, старший сержант из 517-го стрелкового полка X.X. Исканов и артиллерист 499-го полка Н.А. Сорочинский.

Васильев Василий Иннокентьевич, командир партизанский отряд «Смерть фашизму». Источник фото: tpu.ru

Васильев Василий Иннокентьевич, командир партизанский отряд «Смерть фашизму». Источник фото: tpu.ru

Преподаватель геологоразведочного факультета ТТИ (позже ТПИ) Василий Васильев в июне 1941-го ушел на фронт в составе 166-й стрелковой дивизии. Осенью того же года после упорных боев с оккупантами лейтенант Васильев попал в окружение, из которого ему удалось выйти с группой однополчан.

Вступив в партизанский отряд «Смерть фашизму», действовавший на западе Смоленской области, он сформировал артиллерийский взвод. В апреле 1942-го сибиряк стал заместителем командира отряда, а вскоре и возглавил это грозное для врага партизанского соединения.

Отряд Васильева за время своего существования нанес большой урон противнику. За шесть месяцев было проведено 160 боевых операций, в ходе которых уничтожено 3 600 немецких солдат и офицеров, 50 гитлеровцев взято в плен, взорвано и сожжено 39 танков и бронемашин, уничтожено 5 самолетов, подорвано 52 моста, пущено под откос 37 эшелонов. В течение 1942-1943 годов Совинформбюро четыре раза сообщало об успешных операциях отряда партизан «Смерть фашизму».

Понятно, что гитлеровское руководство стало принимать активные меры, чтобы остановить у себя в тылу эту деятельность. Уничтожение отряда В. Васильева контролировалось лично руководителем службы безопасности рейха Кальтербруннером. Воин-герой погиб смертью храбрых в неравном бою с эсэсовцами 5 февраля 1943 года. Партизаны обнаружили изувеченное немцами тело своего командира. Василий Иннокентьевич Васильев награжден орденом Красного Знамени посмертно.

Выжил, пройдя через пекло и ад

Не надо забывать и о том, что немало наших земляков из 166-й дивизии попало в немецкий плен. Томич Федор Поликарпович Бурый прошел через пекло войны и ад концентрационного лагеря, но выжил и вернулся домой.

22-летний Федор работал в родном городе фотографом. С первых дней войны рядовым красноармейцем отправился на фронт в составе 166-й стрелковой дивизии, где стал фотокорреспондентом дивизионной газеты «Боевой путь».

Бойцов эшелонами отправили под Смоленск, в гущу самых кровопролитных событий. Красноармейцу Бурому часто вместо фотоаппарата приходилось брать в руки оружие. Осенью 1941-го томская дивизия, окруженная фашистами, две недели вела жестокие бои, прорываясь из окружения. В одном из боев Бурого ранило осколком мины. Потерявшего сознание пехотинца подобрали гитлеровцы. Так он попал в плен.

Федор Бурый.

Федор Бурый.

После войны Федор Поликарпович рассказывал, как его и других военнопленных, словно скотину, плотно набив вагоны, переправляли через всю Европу. Пленных бросали из лагеря в лагерь. Наконец, из французского городка Сен-Мало через пролив Ла-Манш на барже привезли на захваченный фашистами британский остров Джерси, где был открыт засекреченный концлагерь «Силт», превращенный в «неприступную крепость». Его охраняли исключительно эсэсовцы. Здесь заключенные строили подземную железную дорогу до порта Сент-Хельер, среди них был и сибиряк Бурый.

Как писал в своих мемуарах Федор Бурый, на острове фашисты устроили настоящий концентрационный ад. Узникам надо было вырубать кувалдами в скалах огромные куски камня и загружать камнедробилку. В сыром подземелье военнопленные трудились в две смены по 12 часов. Срок, когда узников можно эффективно использовать, равнялся, по мнению коменданта лагеря, шести месяцам. Потом рабочую силу уничтожали: обессилевших людей медленно душили проволокой, расстреливали и сбрасывали со скал в море.

Не оставляя мысли о побеге, Федор заметил, что стена, огораживающая каменоломню, не имела сверху колючей проволоки. Как-то пошел сильный ливень, на землю опустился туман. Федор Бурый быстро перелез через стену и побежал куда глаза глядят. Ему повезло - его подобрали местные жители и перевезли на ферму участника Сопротивления Рене Ле Мотте. Спасая русского беглеца от расправы, его прятала у себя хозяйка бакалейной лавки Луиза Гульд.

Федор напомнил ей Эдварда, ее старшего сына, погибшего на фронте в самом начале войны. Когда женщину спрашивали, зачем она ставит под угрозу свою жизнь ради совершенно чужого человека, Луиза отвечала: «Я должна что-то сделать для сына другой матери». Так осенью 1943-го в доме Луизы Гульд появился племянник - француз по имени Билл - худощавый, с хорошими манерами, сносно говорящий на английском. Позже, когда Федор вынужден был покинуть ее дом, Луизу по доносу арестовали и депортировали в женский концлагерь Равенсбрюк, на севере Германии. Там она приняла смерть в газовой камере.

В Томск Федор Бурый вернулся в 1946 году. За мужество и героизм он был награжден двумя орденами Отечественной войны.

Федор Бурый. Один из редких фронтовых снимков Федора (слева). 1941 год.

Федор Бурый. Один из редких фронтовых снимков Федора (слева). 1941 год.

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