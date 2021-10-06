Родом из Томска: подвиг и трагедия 166-й стрелковой

Бойцы 166-й стрелковой дивизии на привале (сентябрь 1941 года). Фото: из фондов архивного управления Кузбасса.

С начала войны регулярно из Томска и Асина уходили эшелоны с маршевыми ротами и батальонами для пополнения частей действующей армии. От Смоленска до Берлина доблестно прошли боевой путь воины-сибиряки. Наши земляки были людьми разных возрастов и профессий, но всех их объединяло стремление отстоять Родину и победить врага. Ради этого они отважно бились, не щадя своей жизни, совершали чудеса героизма и самопожертвования.

Цифры говорят сами за себя. С 1941-го по 1945 годы с Томской земли были призваны 129 187 человек, из них более 70 тысяч погибли. За военные подвиги в годы Великой Отечественной войны 183 солдатам и командирам, чья судьба, так или иначе, была связана с Томском, присвоено звание Героя Советского Союза. Из них 37 - уроженцы города и области.

Судьба томских дивизий сложилась по-разному, но все они подтвердили славу сибиряков как мужественных воинов, сумевших выстоять даже в самой безнадежной ситуации. Сегодня мы расскажем о непростой и героической судьбе одного соединения, которое оказалось на фронте, пожалуй, в самый тяжелый период войны.

Они были первыми

Все чаще сегодня вспоминают героическую и вместе с тем трагическую историю 166-й стрелковой дивизии РККА. Возможно, потому, что на местах ожесточенных боев 1941 года до сих пор продолжают свою работу поисковые отряды, которые находят останки павших советских воинов, многие из которых - наши земляки.

Боевой путь этой томской дивизии был недолгим, воинам ее досталась непростая фронтовая судьба - жестокие бои, ранения, смерть, окружение... Но своим беспримерным мужеством и самоотверженным упорством, безусловно, наши земляки внесли огромный вклад в Победу страны над врагом.

166-я стрелковая дивизия РККА была сформирована в Томске еще осенью 1939 года. В ее рядах проходили службу томичи, новосибирцы, жители Красноярского и Алтайского краев.

22 июня 1941-го дивизия встретила в летних лагерях под Юргой. После объявления о нападении Германии на СССР личный состав в спешном порядке был возвращен в Томск. Здесь бойцы получили новое обмундирование, оружие, боеприпасы. А уже 26 июня эшелоны с воинами со станции Томск-II отправились на Западный фронт. В дивизии на тот момент насчитывалось 14 483 солдат и офицеров.

166-я стрелковая дивизия была одним из многих соединений Красной Армии, которые выдвигались из внутренних военных округов на спасение советских армий, разгромленных войсками вермахта у западной границы страны. После захвата Минска следующей целью немецкой группы армий «Центр» стал Смоленск как ключевой город по дороге на Москву.

Перед боем на дальних подступах к Москве (начало октября 1941-го). Возможно, это единственное фото дивизии перед гибелью. Фото: из фондов архивного управления Кузбасса.

Бои под Смоленском

К середине июля 166-я стрелковая дивизия в составе сибирской 24-й армии заняла оборону на рубеже Белый - Дорогобуж - Ельня. Здесь на Смоленской земле сибирякам предстояло принять на себя удар фашистских войск, рвавшихся к Москве.

Боевое крещение дивизия приняла 19 июля у озера Щучье, в 60 км от города Белый. Вступив в яростное противоборство со значительно превосходящими силами противника, подразделения дивизии нанесли ему ощутимый урон. А через три дня воины-томичи были переброшены для участия в Духовщинской наступательной операции.

Главные силы дивизии перешли в наступление в направлении Духовщины и далее - на Смоленск. Бои были тяжелые, кровопролитные, шли с нарастающей ожесточенностью, не утихая ни днем ни ночью. Противник, имея преимущество в живой силе и технике, яростно контратаковал наступающие войска Красной армии. Наши войска наносили захватчику чувствительные потери, но все же добиться большого продвижения не удалось.

Однако во многом благодаря беспримерному мужеству и упорству сибиряков немецкое наступление приостановилось. В результате Смоленского сражения летом и осенью 1941 года был сорван немецкий план «Барбаросса», который предусматривал за 2-3 месяца разгромить Красную армию и захватить Москву.

В Вяземском котле

В конце сентября обескровленная томская дивизия была выведена во второй эшелон 19-й армии для пополнения. Но время отдыха оказалось недолгим. 2 октября началось наступление немецкой группой армий «Центр» на вяземском направлении. 166-я стрелковая была срочно выведена из армейского резерва для участия в оборонительной операции. На рубеже в районе дер. Копыревщина сибиряки, проявив мужество и стойкость, задержали продвижение немецких войск и обеспечили войскам Западного фронта возможность для отхода.

Однако к исходу 3 октября оборона советских войск оказалась прорванной на большую глубину. Значительная часть войск Западного фронта оказалась в окружении. 19-я армия, в состав которой входила 166-я дивизия, угодила в Вяземский котел. Лишившись подвоза боеприпасов и иного снабжения, ежечасно подвергаясь массированным бомбардировкам с воздуха и расстрелу из артиллерийских орудий, дивизия оказалась обескровлена. Все попытки организованно прорваться к своим войсками пресекались противником, поэтому воины вынуждены были выходить мелкими группами по лесам и болотам. Остатки дивизии смогли вырваться из окружения лишь 15 ноября 1941 года.

Как говорят официальные источники, из окружения вышло 517 солдат и командиров 166-й стрелковой. Однако в реальности эта цифра гораздо меньше, так как к группе сибиряков по пути присоединялись бойцы из других частей. Большинство воинов томской дивизии погибли или попали во вражеский плен. Те же, кто не смог прорваться из Вяземского котла, ушли в леса, чтобы продолжить борьбу с захватчиками в составе партизанских отрядов Смоленщины.

В ноябре 1941 года 166-я стрелковая дивизия первого формирования прекратила свое существование, а вышедшие из окружения бойцы влились в ряды других подразделений. 75 дней и ночей она храбро сражалась на Смоленской земле, сдерживая натиск врага, несмотря на его численное превосходство. До последней возможности дрались бойцы, чтобы не пустить немцев к Москве.

Тысячи воинов-сибиряков полегли в этих сражениях. По словам бывшего командующего войсками 19-й армии генерал-лейтенанта М.Ф. Лукина, «…главный удар немецких полчищ при наступлении в октябре на Москву был нанесен по 166-й стрелковой дивизии и соседней справа 30-й армии. Дивизия, приняв удар танковых и механизированных дивизий и большого количества авиации, не дрогнула».

Несколько историй о воинах томской 166-й стрелковой дивизии красноречиво говорят об их мужестве и самоотверженности.