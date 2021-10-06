Сельской детворе доступны искусства

В школе искусств велик выбор музыкальных инструментов, игре на которых могут обучаться ребята, - от балалайки до фортепиано. Фото: из архива Кожевниковской ДШИ

В 1990-е она была преобразована в школу искусств, и, помимо музыкального направления, появились и другие, например, кино-, фото- и театральное отделение. Не так давно добавилось отделение живописи, а еще есть отделение раннего эстетического развития для малышей 3-5 лет.

В общем, сейчас кожевниковская детвора может обучаться в Детской школе искусств (ДШИ) по семи направлениям на различных отделениях. Хореографическое, отделение эстрадного вокала, фортепиано, народных инструментов - выбор есть! К сожалению, недавно пришлось закрыть отделение театрального искусства, поскольку пока нет педагога. Зато велик выбор музыкальных инструментов, игре на которых могут обучаться ребята, - от гитары до баяна.

- Мы бы хотели пригласить на работу педагогов по классу флейты и скрипки, пока их ищем. У детей есть желание обучаться игре на этих инструментах. А еще бы хорошо открыть отделение духовых инструментов, - говорит директор Кожевниковской ДШИ Маргарита Шашель. - Словом, мечтаний много, будем развиваться. Тем более что по решению губернатора Томской области нам выделено пять миллионов рублей на мебель и оборудование, которые будут необходимы, когда школа искусств откроется после капитального ремонта.

Фото: из архива Кожевниковской ДШИ

Маргарита Валерьевна сама окончила эту школу, как и многие здешние преподаватели. Она уже 26 лет работает в ДШИ, в 2017 году стала ее директором. Забот у руководителя хватает: хоть штат педагогов и укомплектован, постоянно стоит вопрос обновления материальной базы, покупки новых инструментов.

Обучение в школе бесплатное, и это очень важно для семей учащихся. Порой учеников привозят из близлежащих деревень и сел, а это дополнительные траты. Но у ребят велико желание овладевать различными искусствами, а затем продолжать обучение в областном центре.

Одна из выпускниц отделения фортепиано, Арина Кайзер из деревни Старая Ювала, сейчас поступила в Томске в музыкальное училище им. Эдисона Денисова. Она много лет приезжала на занятия в ДШИ почти за сорок километров и успешно прошла курс обучения.

- Мы очень довольны нашей школой искусств, - говорит Елена Кайзер, мама Арины. - Совершенно не жалко потраченных времени и сил! Ребенок, который любит музыку, благодаря тому, что есть эта школа, имеет возможности учиться, получать профессию творческой направленности, даже если живет в сельской глубинке. И Арина, и вторая наша дочь пятиклассница Софья учатся музыке с удовольствием, не раз принимали участие в конкурсах разного уровня, от районных до международных. Ради этого мы готовы возить их на уроки за 35 километров. Успехи радуют, и младший сын, дошкольник, уже присматривается, какое отделение школы искусств выбрать.

И таких, как Арина, «звездочек», воспитанных местной ДШИ, немало. Скажем, массу призов получили кожевниковские юные фотографы, в райцентре даже проводился свой фестиваль любительских мини-фильмов.

История у школы обширная, а в перестроечные годы ей было отдано бывшее здание райкома, которому давно уже был необходим ремонт. Сейчас капремонт завершается, и вскоре учащиеся вернутся в обновленные помещения. Они с нетерпением ждут этого дня.