Многодетный отец из Молчанова делится секретами воспитания детей

В любом рейсе, особенно дальнем, самое главное помнить, что дома всегда ждут и скучают. Фото: Из личного архива героя публикации

Виталий и Светлана Момонтовы из села Молчаново, где сегодня живет их большая семья, познакомились 14 лет назад, когда оба оканчивали 11-й класс. Встретились, полюбили друг друга и больше не расставались.

Виталий после школы учился в Томском коммунально-строительном техникуме. А затем, по примеру своей мамы Ольги Леонидовны, которая много лет трудится почтальоном в Молчанове, устроился в местное отделение «Почты России». Уже 13 лет Виталий Момонтов работает почтовым водителем, каждый день доставляя корреспонденцию жителям Молчановского, Кривошеинского и Чаинского районов.

Жена Светлана из села не уезжала, окончила местное училище по специальности «повар-кондитер». Отец семейства говорит, что раньше жена баловала домашних изысканными блюдами, но сейчас времени на это почти нет: в семье Момонтовых растут пятеро ребят. Старшие - близнецы Даниил и Леонид, им по 12 лет, Ксении - десять, Маргарите - пять, а самой младшей Элине - один год. Мальчики и старшая из дочерей ходят в школу, малыши подрастают под присмотром мамы.

Помимо освоения насыщенной школьной программы, Даниил и Леонид активно занимаются волейболом. Девочки увлекаются рисованием и компьютером, хотя родители стараются ограничивать время, которое дети проводят в компании с гаджетами.

Виталий убежден, что развитие детей, их воспитание в семье должно основываться на... удивлении. Именно с умения удивляться явлениям окружающей жизни начинается познание, стремление найти ответы на вновь и вновь возникающие вопросы. А ему, почтовому водителю, всегда есть чем удивить.

- Своим ребятам я часто рассказываю, как доставляю почту в отдаленное и почти всеми забытое село Тювинку, в котором живет всего один человек. Или какие красоты природы мне доводится наблюдать, проезжая по самому длинному почтовому маршруту Молчановского почтамта. А это автодорога длиной более 400 километров в одну сторону от села Подгорное до Бундюр. Так мои дети знакомятся с географией родного края, учатся видеть красоту в окружающем их мире, - рассказывает Виталий.

Фото: из архива героя публикации

Семейное воспитание дает свои результаты. Старшие дети очень самостоятельны. В 12 лет мальчишки легко справляются с работой по дому, могут на несколько часов заменить маму и папу, чтобы присмотреть за младшими детьми. Виталий и Светлана говорят, что сыновья в состоянии приготовить обед всей семье.

Заметим, что в Молчанове многодетными семьями никого не удивишь. У Виталия два старших брата и старшая сестра, у Светланы - шестеро братьев и сестер. Многочисленная родня разбросана по разным населенным пунктам области, кто-то живет в Томске, кто-то в Асине. Рядышком с Момонтовыми осели родители, которые помогают растить внуков.

Профессия почтового водителя, особенно сельского, не из легких. Коллеги по работе отзываются о Виталии как о надежном сотруднике.

- За годы работы на почте Виталий Сергеевич зарекомендовал себя ответственным, трудолюбивым, умеющим работать в такой большой команде, как «Почта России». Он ни разу не нарушал почтовый регламент, всегда вовремя доставляет почтовые отправления, даже несмотря на суровые погодные условия, в которых ему приходится трудиться, - подчеркнул начальник Молчановского почтамта УФПС Томской области Владимир Аксиненко.

Все свободное время, а его у почтового водителя совсем немного, Виталий старается проводить с семьей, чтобы быть включенным в процесс воспитания каждого ребенка. «Самое главное в любом рейсе, особенно дальнем, который занимает много часов, помнить, что дома всегда ждут и скучают», - говорит глава семейства Момонтовых, любящий папа пятерых детей.