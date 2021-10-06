Формула успеха для томского села

Участниками форума стала работающая и учащаяся молодежь, проживающая в сельской местности. Фото: agroconsul.tomsk.ru

В 2021 году встреча проходила под девизом «Молодежное дело в село - смело!». Участниками форума стали работающая и учащаяся молодежь от 14 до 35 лет, проживающая в сельской местности Томской области, представители органов законодательной и исполнительной власти, бизнеса, общественных организаций, СМИ. Организатор мероприятия - Томское региональное отделение общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (РО РССМ) при поддержке обладминистрации.

Как рассказал председатель РО РССМ Алексей Полтев, общероссийская организация была создана в 2008 году. Томское региональное отделение также появилось 13 лет назад. За это время оно приняло участие в восьми грантовых конкурсах, активисты провели немало мероприятий, которые были направлены на оказание поддержки сельской молодежи. На сегодняшний день в регионе существуют четыре отделения организации: в Бакчарском, Кривошеинском, Кожевниковском и Томском районах.

Перед молодежью выступила и.о. начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Евгения Булкина. Она отметила, что сегодня молодых работников сельского хозяйства региона около 13% от общего числа тружеников отрасли. Томские аграрии - лидеры по уровню зарплат в Сибири. Для поддержки молодых специалистов, желающих работать в АПК, есть ряд федеральных и региональных программ. В том числе, работают образовательные программы, выделяются «подъемные», активно развивается проект «Сельская ипотека», существуют реальные возможности получить деньги на запуск своего дела.

Своим опытом с начинающими специалистами поделились старшие коллеги, посвятившие жизнь селу. Фото: agroconsul.tomsk.ru

Любить себя и свою работу!

В открытой дискуссии на форуме участвовали, с одной стороны, люди, состоявшиеся в своей профессии и в жизни, руководители и специалисты, а с другой - молодежь, учащиеся профильных институтов, техникумов и лицеев.

Своим жизненным опытом поделились с юным поколением и.о. начальника облдепартамента по социально-экономическому развитию села Е.А. Булкина, начальник департамента ветеринарии В.В. Табакаев, директор ОГБУ «Аграрный центр Томской области» Н.А. Крикунова, глава МО «Асиновский район» Н.А. Данильчук, глава МО «Первомайский район» И.И. Сиберт, глава Новокривошеинского сельского поселения А.О. Саяпин, директор Кривошеинского агропромышленного техникума Н.Н. Сайнакова, а также Е.В. Мезин, директор ООО «Сибирское молоко», предоставившего площадку для форума.

Каждый поделился личным путем к успеху, своими мыслями о нынешнем состоянии и о будущем села, о роли молодежи в развитии территорий. Например, Валерий Табакаев подчеркнул, что сначала молодым людям необходимо получить багаж знаний, завершить свое образование, а уже затем, в ходе работы, каждый получит практический опыт. Но это еще не все.

- Поймите, вам всегда в жизни будет скучно, если вы не сможете получать удовлетворение от своей любимой работы! - заметил Валерий Витальевич.

Сегодня, с развитием современных технологий, дорожной сети и автотранспорта, граница между городом и селом становится все более зыбкой. Люди переезжают в разные населенные пункты в поисках новой работы и лучших условий жизни. Выяснилось, что многие из нынешних сельчан, присутствовавших на форуме, имеют городские корни. Так, переехал из Томска в село глава сельского поселения Алексей Саяпин. Предприниматель Евгений Мезин каждое утро ездит на работу из областного центра, а вечером возвращается домой. А руководитель профильного департамента Евгения Булкина родом из Каргаска, но сейчас живет и работает в Томске.

Говоря о будущем томского села, Е. Мезин высказал свою точку зрения. На его взгляд, сельское хозяйство Сибири должно развиваться от крупных хозяйств, которые близки к промышленным предприятиям, по направлению создания небольших семейных ферм, какие и составляют основу сельской экономики в той же Европе. Но эти фермы будут оснащены роботами и прочими умными аппаратами, новыми технологиями, помогающими в работе и жизни своему владельцу.

Евгений Мезин считает: «Фермерство - это не только образ жизни, но и образ мысли. У человека должно быть желание работать на земле, заниматься сельским хозяйством. Без этого все бесполезно. Чтобы быть успешным в своем деле, нужно любить себя, свою работу и окружающих!»

Победили инновационные подходы

На форуме состоялось торжественное награждение юных участников конкурса «Томское село - территория для предпринимательских, инновационных и научных достижений молодежи» и был вручен гран-при. Победители получили сертификаты, дипломы и памятные подарки.

Стоит отметить, какие темы для своих проектов выбрали в этом году юноши и девушки, которые оказались в числе лучших. Вот лишь несколько из них: «Особенности развития породистых лошадей в крестьянском (фермерском) хозяйстве», «Возможности сельского туризма», «Использование древесных отходов как перспективного экологического направления», «Гербициды и их влияние на культурные растения», «Создание привлекательных условий для молодежи на сельской территории».

По словам Ангелины Чумасловой, студентки второго курса Томского сельскохозяйственного института, завоевавшей гран-при, она выбрала темой проекта повышение эффективности профилактики у сельскохозяйственных животных с использованием датчиков. Речь идет о внедрении инновационных технологий в животноводстве.

Сама Ангелина родом из города Асино, сейчас учится в Томске на ветеринара и возглавляет профсоюзную студенческую организацию в своем институте. Год назад вступила в ряды РССМ. Девушка отметила, что ей нравится заниматься с любыми животными, в том числе и домашними. Выбор места жительства и работы у нее еще впереди.

Валерия Недрогайлова учится на первом курсе в том же ТСХИ. Она - будущий агроинженер, безусловно, это современная и перспективная профессия. Ее мама - председатель кооператива в Бакчарском районе, занимается молочным производством. Девушка готова пойти по ее стопам, по крайней мере, после учебы есть желание поработать на семейном предприятии. Потом уже станет ясно, что делать дальше. Это зависит и от размера зарплаты, которую ей смогут предложить, и от решения проблемы с жильем.

В завершение была принята резолюция форума. Томскому региональному отделению РССМ члены организации рекомендовали, в первую очередь, продолжить свою деятельность по поддержке инициатив сельской молодежи. Конечно, в следующем году обязательно состоится традиционный конкурс проектов, а форум сельской молодежи пройдет в шестой раз. Пожелаем юному поколению, которое и будет определять будущее сельской экономики Томской области, найти свое достойное место в жизни!