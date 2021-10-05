В школах Томской области по-прежнему не хватает учителей-предметников: для них открыто почти 900 вакансий

Педагоги со стажем «цементируют» коллективы, помогают новичкам выстоять в самом начале, найти правильный подход к детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На календаре 5 октября – Международный день учителя. В нашей стране праздник педагогов отмечается более полувека, с 1965 года, и уже давно считается не только профессиональным, но и всенародным, одним из самых любимых. Причем ассоциируется он именно со школой. Школьные педагоги научили нас читать, писать и считать, каждый день открывая перед любознательными непоседами много нового и интересного в дороге к знаниям. Годы, проведенные в школе, вспоминаются взрослыми с особой теплотой, и связано это в первую очередь с нашими добрыми, мудрыми наставниками.

Дефицит педагогов пока есть

По информации департамента общего образования, в 2021/22 учебном году в школах Томской области сели за парты свыше 129 тыс. учеников – их стало больше по сравнению с прошедшим годом почти на 5 тысяч. Из этого числа около 14 тыс. детей – первоклассники. Новый школьный год начался в очном формате и с соблюдением антиковидных санитарных правил. Медицинские маски в обязательном порядке должны носить учителя, детям можно работать на уроке без них.

Женщины-учителя в прошедшем году составляли около 87% от общей численности школьных педагогов Фото: Архив "КП"

По данным Томскстата, в регионе на начало 2020/21 учебного года в общеобразовательных организациях работало 8 312 учителей, из них в государственных общеобразовательных организациях – 8 237, в частных – 75. Дефицит педагогических кадров в регионе есть, отмечают чиновники от образования. Согласно данным сайта trud.com, по состоянию на 4 октября 2021-го по профессии «учитель» в регионе открыто 899 вакансий.

Главные в школе – женщины

«КП-Томск» не свойственно разделять профессионалов по гендерному принципу. Но цифры – штука упрямая. По статистике, женщины-учителя в прошедшем году составляли около 87% от общей численности школьных педагогов (к слову, в начальных классах трудятся лишь представительницы прекрасной половины). Учителя-мужчины в большинстве случаев преподавали основы безопасности жизнедеятельности и физкультуру – это 63,8% и 62,3% от общего числа учителей по этим дисциплинам.

Больше всего в школах преподавателей иностранных языков – 984 человека, русского языка и литературы – 948, математики – 788, физкультуры – 634 педагогов.

Что касается образования, то высшее профессиональное в 2020 году имели 85,8% учителей (из них 79,7% – педагогическое), 12,6% – среднее профессиональное (из них 11,5% – педагогическое).

Педагогический стаж работы в 20 и более лет имели 55,3% учителей. Доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляла 17,3%. Многие в качестве причины своего нежелания работать в рамках приобретенной профессии называют сравнительно небольшую зарплату.

Сколько денег, столько песен? Не всегда

Зарплата школьных учителей – вопрос, который для большинства является решающим при трудоустройстве. Согласно отчету губернатора Томской области перед депутатами, размер средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в регионе составил в 2020/21 учебном году 39 303 руб. (в сравнении с 2014-м она выросла на 19,3%). В отчете отмечается, что педагогам школ с сентября 2020 года осуществляются дополнительные выплаты за классное руководство за счет средств федерального бюджета – по 5 тыс. рублей.

Согласно сведениям сайта trud.com, средняя учительская зарплата в настоящее время составляет 26 470 рублей. Правда, не указано, учтены ли в этой цифре доплаты. По нынешним меркам, конечно, это немного. Но, как сказала преподаватель математики одной из школ Томска, учителям многое компенсирует стремление детей учиться, впитывать знания, и, конечно, любовь к профессии.

Педагоги со стажем «цементируют» коллективы, помогают новичкам выстоять в самом начале, найти правильный подход к детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возвращая престиж профессии

В педагогике без призвания никуда. Ни один случайный человек в школе надолго не задерживается, говорят учителя со стажем. Хорошо, что в образовательных учреждениях работают наши ветераны – кто-то в качестве предметников, кто-то – наставников молодежи. Они «цементируют» коллективы, помогают новичкам выстоять в самом начале, найти правильный подход к детям.

В своем поздравлении работникам образования это, в частности, отметил губернатор области Сергей Жвачкин.

– Всегда и везде профессия учителя – одна из главных и уважаемых. Ваше отношение к труду и к детям во многом определяет успех ребенка, а значит и завтрашний день нашей области и страны. И я рад, что для большинства учителей школа тоже стала вторым домом, в котором они, как хорошие хозяева, поддерживают порядок и доброжелательную атмосферу, – сказал он, обращаясь к томским педагогам. – В последние годы государство как никогда помогает сфере образования. Благодаря национальному проекту и региональным программам мы возвращаем престиж учительской профессии, строим новые школы, переоснащаем имеющиеся, помогаем молодому поколению найти себя в стремительно меняющемся мире.

Глава региона пожелал виновникам торжества крепкого здоровья, достатка и успешных учеников, добавив: «Пусть разумное, доброе, вечное всегда дает только благодатные всходы!»

"С праздником, уважаемые педагоги! Спасибо вам", - говорят сегодня школьным учителям Томска их ученики. Фото: Архив "КП"

Редакция «КП-Томск» с удовольствием присоединяется к этим пожеланиям. С праздником, уважаемые педагоги!