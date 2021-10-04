ФК «Томь» на своем поле проиграл «Алании» со счетом 1:3

В Томске состоялся матч 15-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021. Фото: Игорь Котов

В воскресенье, 3 октября, в Томске состоялся матч 15-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и владикавказской «Аланией». Встреча закончилась победой гостей – 1:3.

«Алания» перед матчем в Томске выглядела явным фаворитом: пятое место в турнирной таблице ФНЛ в противовес двенадцатой строчке «Томи». Да и команда из столицы Северной Осетии активно набирает форму и желает вернуться в элитный дивизион, напомнить о своем чемпионстве 1995 года.

Точку в матче поставил все тот же Багаев, забивший третий мяч в конце первого тайма. 1:3. Фото: Игорь Котов

Все четыре гола встречи были забиты в первом тайме. Как ни удивительно, но счет открыла «Томь». На 11-й минуте матча Никита Кирсанов пробил в верхний угол ворот команды из Владикавказа. Ответный гол последовал быстро. На 15-й минуте Дмитрий Кобесов сделала счет равным – 1:1.

Вывели вперед «Аланию» ошибка вратаря томичей Дмитрия Арапова и воспользовавшийся этим моментом Алан Багаев, который ударом через себя отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. 1:2.

Все четыре гола встречи были забиты в первом тайме. Фото: Игорь Котов

Точку в матче поставил все тот же Багаев, забивший третий мяч в конце первого тайма. 1:3. Больше мячей не последовало. Во второй половине встречи было много замен, нарушений правил и предупреждений. На 88-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок «Алании» Владимир Хубулов.

После матча нападающий томской команды Павел Кудряшов специально для корреспондента «Комсомольской правды-Томск» прокомментировал прошедшую игру и сказал, чего не хватило «Томи»: «Начали активно, забили первыми гол, начало было за нами, потом пропустили нелепые мячи из-за своих ошибок, будем разбираться. «Алания» очень нравится, у них есть свой рисунок, так в принципе никто не играет в ФНЛ. Мы стремимся тоже играть в атаку, сегодня были хорошие выпады, но забить больше чем один гол не удалось. Теперь будем готовиться к встрече с «Текстильщиком», анализировать свои ошибки. Впереди важный матч».

Игра против «Текстильщика» состоится в Иваново 9 октября.