Горожане просят построить в Томске новые площадки для выгула собак

В 2021 году было построено две площадки – в Сквере воинов-интернационалистов и в Михайловской роще. Фото: Евгения ГУСЕВА

Построить в Томске три площадки для выгула собак – с такой просьбой горожане на днях обратились к исполняющему обязанности мэра Михаилу Ратнеру. Городские власти, в частности, заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус, по этому поводу уже заявили: «Будем смотреть, где их можно разместить».

В 2021 году было построено две площадки – в Сквере воинов-интернационалистов и в Михайловской роще. Однако теперь жители города просят обустроить еще минимум три места для выгула своих питомцев.

Даже те томичи, у которых нет собак, наверняка знакомы с проблемой уборки экскрементов за животными во время прогулок. Кто-то из владельцев четвероногих носит с собой пакеты (иногда специальные, иногда обычные) и убирает отходы жизнедеятельности своего любимца. Но многим это даже не приходит в голову, и неприятные кучки навсегда остаются лежать на земле.

Сложно не заметить, как малопривлекательно, если не сказать отталкивающе, выглядит Томск весной, когда сходит снег и обнажаются горы неубранного, подгнившего за зиму мусора, включая экскременты.

Убирать собачьи фекалии нужно не только из эстетических соображений. По мнению специалистов, в выделениях животных содержится большое количество патогенной микрофлоры: паразитов, гельминтов и прочих опасных элементов, которые можно принести в дом на подошве ботинок. Следы экскрементов могут стать причиной многих болезней.

По мнению специалистов, в выделениях животных содержится большое количество патогенной микрофлоры: паразитов, гельминтов и прочих опасных элементов, которые можно принести в дом на подошве ботинок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Деликатный процесс

Отметим, что есть среди собачников сторонники принципиальной позиции. Мария, Томск, 49 лет:

– Считаю, что городской траве очень не хватает удобрений. Органика, поступающая от собак-кошек, – для них единственный способ получать азотные удобрения для нормального роста. «Колбаски» быстро растворяются под дождем и уходят в землю.

Правда, существует и другая точка зрения. Дмитрий, Томск, 28 лет:

– В зоомагазинах (а можно и в обычных магазинах найти) покупаю биоразлагаемые пакеты. По карманам распихаю и иду гулять. Никогда не возникало мыслей не убирать за своей собакой. У нас в семье принято давно убирать. В 90-х на нас смотрели как на сумасшедших...

Дмитрий прав, тема уборки за собаками для России стала актуальной относительно недавно. А как этот деликатный процесс продуман в других странах?

В Чехии везде, где есть парк или просто газон, существуют огороженные территории, в которых расположены специальные урны для отходов собачьей жизнедеятельности. А рядом с урнами обязательно висят бесплатные бумажные пакеты с картонным совком.

В Мексике сделали специальные урны, которые в обмен на собачьи экскременты раздают Wi-Fi.

В Тель-Авиве летом этого года было объявлено, что у всех домашних собак соберут образцы ДНК. Любой обнаруженный на улицах собачий кал будут отправлять в лабораторию на анализ и сопоставлять с имеющейся базой данных. После этого хозяину придется выплатить крупный штраф и вдобавок оплатить работу лаборатории, которая тоже стоит недешево.

Подобная система уже несколько лет успешно действует в нескольких районах Лондона и по всей Испании, экономя городскому управлению внушительные суммы на уборке улиц.

В Мексике сделали специальные урны, которые в обмен на собачьи экскременты раздают Wi-Fi. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В зоомагазинах продают самые разные приспособления для сбора экскрементов: мусорные пакеты, совки, бумажные салфетки и даже нейтрализаторы неприятного запаха.

Нарушение без наказания

Люди, которые не убирают за своими питомцами, дискредитируют осознанных владельцев собак. Пока одни стараются создавать культуру содержания домашних животных, другие вызывают общественное неодобрение.

Томичка Алена, владелица двух собак – спаниеля Джоя и пуделя Фантика, рассказала, что в карманах ее одежды, в сумках всегда много пакетиков для уборки. Собеседница призналась, что иногда не выдерживает неприглядного вида территории для прогулок и убирает за другими собаками. И вынуждена часто вступать в конфликты.

Во-первых, приходится отбиваться от упреков случайных прохожих (чаще всего это немолодые томички), которые абсолютно незаслуженно упрекают Алену в том, что она не убирает за собаками. Во-вторых, порой Алена нарушает личные границы и делает замечания тем владельцам, которые не предпринимают никаких попыток убрать за своим питомцем. Чаще всего в ответ сталкивается с грубостью. Хотя отказ убирать за своей собакой в Томске означает нарушение закона.

Вот выдержка из нормативного правового акта «О содержании собак и кошек в Томской области» в редакции от 27 декабря 2017 года: «Во всех случаях при выгуле собак иметь при себе предметы для сбора экскрементов и незамедлительно убирать за своими домашними животными экскременты, включая территорию подъездов, лестничных площадок, лифтов, детских площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, придомовых территорий жилых домов, улиц, газонов»

Правда, о наказании в документе ничего не говорится...

В конце 2018 года был принят федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Закон прописывает обязанности хозяев животных, в том числе и по уборке экскрементов, но не учитывает наказание за несоблюдение этих правил. Штрафы предусмотрены только региональными нормативными актами и в таком размере, который вряд ли напугает нерадивых собаководов.

Законных методов борьбы с собачьими «кучками» на газонах мало. Главная проблема: неясно, кто должен контролировать соблюдение закона и наказывать нарушителей.

Поэтому вот совет в данной ситуации: жалуйтесь в управляющую компанию и районную администрацию. Выгуливать животных можно только в специальных местах, которые определили местные власти. На этих площадках должны стоять контейнеры для сбора фекалий – это требование санитарных правил. Установить их обязан муниципалитет. А управляющая компания – следить за чистотой двора.

Власти в течение последних нескольких лет уверенно декларируют: Томск – умный город. Но разве может умный город быть грязным, дорогие томичи?